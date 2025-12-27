Luis de la Fuente, cel mai bun selecţioner din lume, în 2025 - Antena Sport

Închide meniul
Luis de la Fuente, cel mai bun selecţioner din lume, în 2025

Luis de la Fuente, cel mai bun selecţioner din lume, în 2025

Luis de la Fuente, cel mai bun selecţioner din lume, în 2025

Dan Roșu Publicat: 27 decembrie 2025, 13:27

Luis de la Fuente, cel mai bun selecţioner din lume, în 2025

Luis de la Fuente, într-o conferinţă de presă - Profimedia Images

Luis de la Fuente, antrenorul naţionalei Spaniei, a fost desemnat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai bun selecţioner din lume de către Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), informează EFE.

Spaniolul De la Fuente a ocupat primul loc în clasamentul din 2025, cu 136 de puncte, devansându-l pe compatriotul său Roberto Martinez, actualul selecţioner al Portugaliei, şi pe argentinianul Lionel Scaloni, câştigător al acestui premiu în 2022 şi 2023, a anunţat Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF).

Luis de la Fuente, cel mai bun selecţioner din lume, în 2025

Spania, care a terminat anul 2025 pe primul loc în clasamentul FIFA, şi-a asigurat calificarea în acest an la Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, şi a depăşit recordul istoric de meciuri consecutive fără înfrângere ale unei echipe naţionale, având 31 de meciuri oficiale fără eşec.

Luis de la Fuente este al treilea spaniol desemnat cel mai bun selecţioner, după Luis Aragones (2008) şi Vicente del Bosque (2009, 2010, 2012 şi 2013).

De La Fuente antrenează echipa naţională a Spaniei din 2022 şi a condus-o spre victorie în Liga Naţiunilor în 2023 şi la Campionatul European din 2024, desfăşurat în Germania.

