Revenire spectaculoasă a lui Bogdan Lobonţ în Liga 1! Clubul cu care negociază - Antena Sport

Bogdan Lobonț (48 de ani) este foarte aproape de o revenire în Liga 1, după ce a absolvit cursurile de director sportiv din cadrul FRF.
Ultima oară când fostul portar a activat a fost în toamna anului trecut, când a ocupat funcţia de director sportiv la CSM Olimpia Satu Mare, în Liga 2. În prima ligă, el a fost implicat ultima oară la Rapid, în stagiunea 2023-2024, când a fost antrenor cu portarii şi chiar şi interimar.
Bogdan Lobonţ, aproape de Farul
Acum, conform jurnalistului Emanuel Roşu, cel poreclit “Pisica” negociază cu Farul, acolo unde Gică Hagi îl vrea pentru postul de director sportiv al clubului dobrogean. Cei doi au şi fost surprinşi împreună la finalul anului trecut, pe arena din Ovidiu, la duelul cu FCSB.
“Știți foarte bine cât îl iubesc pe Gică, pentru mine este ”Rege”. Continuă să facă lucruri fantastice la Constanța, scoate jucători pe bandă rulantă”, spunea Lobonț, în aprilie 2024.
