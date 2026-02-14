Ce schimb de mesaje au avut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi, după scandalul de la CFR - U Cluj 3-2! - Antena Sport

Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), i-a cerut scuze tehnicianului lui U Cluj, Cristiano Bergodi (61 de ani), după ce a “explodat” la flash interviu, în urma conflictului dintre antrenorul italian şi Andrei Cordea.
Daniel Pancu i-a trimis un mesaj împăciuitor lui Cristiano Bergodi, la care antrenorul lui U Cluj a răspuns.
Daniel Pancu i-a cerut scuze lui Cristiano Bergodi
„Cristiano, te rog să mă ierți. Nu am absolut nimic împotriva ta, te respect foarte mult. De aceea am crezut că nu respecți țara noastră și oamenii de aici. Încă îl respect pe omul și antrenorul Bergodi. Am crezut că țara noastră și oamenii de aici nu sunt respectați. Eu îl respect pe omul și antrenorul Cristiano Bergodi”, a fost mesajul pe care i l-a trimis Daniel Pancu lui Cristiano Bergodi, potrivit fanatik.ro.
„Daniel, să lăsăm în urmă această problemă. Am fost prinși în tensiunea meciului și am exagerat. Mă bucur, având în vedere prietenia noastră, că mi-ai scris un mesaj de scuze și pace. Te apreciez și te respect sincer, Daniel, așa cum am făcut întotdeauna cu toți cei cu care am lucrat în această țară. Te salut călduros”, i-a răspuns Bergodi lui Pancu.
Toată povestea scandalului de la CFR – U Cluj
Duelul dintre CFR Cluj și U Cluj, câștigat de “feroviari” cu 3-2, a fost marcat de un scandal imens. Cu puțin timp înainte de încheierea partidei, Cristiano Bergodi a răbufnit pe margine, iar când centralul a fluierat finalul duelului, s-a dus “țintă” la Andrei Cordea, l-a luat de gât şi a încercat să îi dea palme.
Din acel moment, toată situația a escaladat în ceva negativ, antrenorul și jucătorul fiind stăpâniți cu greu de cei din jur. În scenă a intrat și Karlo Muhar, care a vrut să sară la antrenorul lui U Cluj.
Tot scandalul ar fi pornit de la un moment în care Andrei Cordea a înjurat înspre banca rivalilor săi, el susținând că injuriile erau adresate către Dan Nistor, variantă care nu a fost agreată de mijlocașul “șepcilor roșii”.
Veteranul a spus că fotbalistul de la CFR l-a înjurat de mamă pe Cristiano Bergodi, acesta fiind preusupul motiv pentru care italianul a “explodat”. În acest context, fiecare tabără a avut propria narativă și este dificil de spus cine are dreptate.
„Suntem în România. Antrenor străin să îmi bată mie jucătorii în România? În ţara mea?”, a tunat Daniel Pancu după meci.
- Reacţia lui Mihai Stoica după ce Baiaram a scuipat un fan, iar Cârţu a acuzat că se fac jocurile pentru FCSB!
- Revenire spectaculoasă a lui Bogdan Lobonţ în Liga 1! Clubul cu care negociază
- Gabi Torje, stupefiat când a văzut imaginile cu fanii Argeşului înconjurându-l pe Radu Petrescu: “Nu e normal”
- Primarul Piteştiului, acuzaţii incredibile: “100% se fac jocuri cu arbitrii. Ştiu prea mult eu. Nu pot să tac”
- Mihai Rotaru a fost operat la Bucureşti! Ultimele detalii despre patronul Craiovei