Reacţia lui Mihai Stoica după ce Baiaram a scuipat un fan, iar Cârţu a acuzat că se fac jocurile pentru FCSB! - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a reacţionat după ce Sorin Cârţu (70 de ani) a acuzat că s-ar face jocurile pentru FCSB, în urma suspendării de două etape pe care a primit-o Ştefan Baiaram (23 de ani) pentru că a scuipat un fan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Baiaram nu a jucat în meciul de Cupă cu FCSB, încheiat cu scorul de 2-2, campioana fiind eliminată din competiţie, şi nu va juca nici în derby-ul din campionat dintre cele două echipe. Universitatea Craiova – FCSB se dispută duminică, de la ora 20:00, tot pe stadionul Ion Oblemenco, la fel ca partida din Cupă. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Mihai Stoica a reacţionat după acuzaţiile lui Sorin Cârţu: “Nu vreau să mă cert cu el”

„Este problema Craiovei ce s-a întâmplat cu Baiaram și cu cei care l-au judecat. Nu avem nicio legătură cu el! Nu am scuipat noi, a scuipat el. Nu l-am judecat noi, l-au judecat cei de la Comisia de Disciplină. Nu mă interesează insinuările că am fi noi la mijloc. Nu vreau să mă cert cu Sorin Cârțu, ne cunoaștem de peste 30 de ani, fiecare are părerea lui”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

“E clar, au început jocurile. Ce pot să spun, îți ia vorbele definitiv o astfel de decizie. Cel care l-a provocat a fost și el interzis de pe stadioane, suspendat, amendat, ceva? Nimic, normal. În schimb s-au luat de jucător. Pentru mine e aiurea decizia luată împotriva lui și e clar că au început și altfel de partide”, declara Sorin Cârţu, pentru sursa citată.

Ştefan Baiaram, suspendat două etape după ce a scuipat un fan!

După încheierea derby-ului dintre Dinamo şi Universitatea Craiova, cu scorul de 1-1, Ştefan Baiaram a fost implicat într-un conflict cu un fan al “câinilor”. Mai mulţi fani l-ar fi înjurat, iar unul dintre aceştia l-ar fi şi scuipat pe Baiaram. Vedeta oltenilor a reacţionat, scuipându-l, la rândul lui, pe fan.