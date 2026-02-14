Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui Mihai Stoica după ce Baiaram a scuipat un fan, iar Cârţu a acuzat că se fac jocurile pentru FCSB! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Reacţia lui Mihai Stoica după ce Baiaram a scuipat un fan, iar Cârţu a acuzat că se fac jocurile pentru FCSB!

Reacţia lui Mihai Stoica după ce Baiaram a scuipat un fan, iar Cârţu a acuzat că se fac jocurile pentru FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 14 februarie 2026, 10:42

Comentarii
Reacţia lui Mihai Stoica după ce Baiaram a scuipat un fan, iar Cârţu a acuzat că se fac jocurile pentru FCSB!

Colaj cu Mihai Stoica şi Sorin Cârţu / Sport Pictures

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a reacţionat după ce Sorin Cârţu (70 de ani) a acuzat că s-ar face jocurile pentru FCSB, în urma suspendării de două etape pe care a primit-o Ştefan Baiaram (23 de ani) pentru că a scuipat un fan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Baiaram nu a jucat în meciul de Cupă cu FCSB, încheiat cu scorul de 2-2, campioana fiind eliminată din competiţie, şi nu va juca nici în derby-ul din campionat dintre cele două echipe. Universitatea Craiova – FCSB se dispută duminică, de la ora 20:00, tot pe stadionul Ion Oblemenco, la fel ca partida din Cupă. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Mihai Stoica a reacţionat după acuzaţiile lui Sorin Cârţu: “Nu vreau să mă cert cu el”

Este problema Craiovei ce s-a întâmplat cu Baiaram și cu cei care l-au judecat. Nu avem nicio legătură cu el! Nu am scuipat noi, a scuipat el. Nu l-am judecat noi, l-au judecat cei de la Comisia de Disciplină. Nu mă interesează insinuările că am fi noi la mijloc. Nu vreau să mă cert cu Sorin Cârțu, ne cunoaștem de peste 30 de ani, fiecare are părerea lui”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

“E clar, au început jocurile. Ce pot să spun, îți ia vorbele definitiv o astfel de decizie. Cel care l-a provocat a fost și el interzis de pe stadioane, suspendat, amendat, ceva? Nimic, normal. În schimb s-au luat de jucător. Pentru mine e aiurea decizia luată împotriva lui și e clar că au început și altfel de partide”, declara Sorin Cârţu, pentru sursa citată.

Ştefan Baiaram, suspendat două etape după ce a scuipat un fan!

După încheierea derby-ului dintre Dinamo şi Universitatea Craiova, cu scorul de 1-1, Ştefan Baiaram a fost implicat într-un conflict cu un fan al “câinilor”. Mai mulţi fani l-ar fi înjurat, iar unul dintre aceştia l-ar fi şi scuipat pe Baiaram. Vedeta oltenilor a reacţionat, scuipându-l, la rândul lui, pe fan.

Reclamă
Reclamă

A primit două etape de suspendare din partea Comisiei de Disciplină, ratând astfel cele două derby-uri cu FCSB, din Cupă şi din campionat.

După meci, la declaraţiile din zona mixtă, Ştefan Baiaram a spus că nu regretă gestul făcut. Baiaram a susţinut că a fost înjurat şi scuipat, la rândul său, înainte de a reacţiona reprobabil faţă de fanul care l-ar fi agresat verbal.

Consecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primăriiConsecinţele intrării în recesiune tehnică pentru România. Economiştii cer reformă la stat şi primării
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie moartă, după ce maşina electrică de 7.000 de euro a luat foc în Crângaşi. Soţul a fost salvat
Observator
ANIMAŢIE. Femeie moartă, după ce maşina electrică de 7.000 de euro a luat foc în Crângaşi. Soţul a fost salvat
Ce i-a scris Daniel Pancu lui Cristiano Bergodi și cum i-a răspuns italianul. Mesaje exclusive
Fanatik.ro
Ce i-a scris Daniel Pancu lui Cristiano Bergodi și cum i-a răspuns italianul. Mesaje exclusive
10:05
Revenire spectaculoasă a lui Bogdan Lobonţ în Liga 1! Clubul cu care negociază
9:56
Ce schimb de mesaje au avut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi, după scandalul de la CFR – U Cluj 3-2!
9:20
Cutremur la PSG! Dembele şi Vitinha şi-au atacat colegii după înfrângere. Luis Enrique: “Nu voi permite asta”
9:19
Şoc la Jocurile Olimpice! Marele favorit Ilia Malinin, în lacrimi după ce a căzut de două ori! Pe cât a terminat
8:45
Gabi Torje, stupefiat când a văzut imaginile cu fanii Argeşului înconjurându-l pe Radu Petrescu: “Nu e normal”
8:39
Primarul Piteştiului, acuzaţii incredibile: “100% se fac jocuri cu arbitrii. Ştiu prea mult eu. Nu pot să tac”
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 3 Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş! 4 Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1 5 UPDATEMihai Stoica neagă că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul” 6 Gigi Becali mai pierde un jucător. O fostă campioană a Suediei a făcut ofertă
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi