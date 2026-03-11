După două gafe catastrofale, Antonin Kinsky a fost apărat de un portar legendar: "Avea nevoie de susţinere" - Antena Sport

Închide meniul
După două gafe catastrofale, Antonin Kinsky a fost apărat de un portar legendar: “Avea nevoie de susţinere”

Viviana Moraru Publicat: 11 martie 2026, 8:59

Antonin Kinsky, înlocuit după doar 17 minute în Atletico Madrid - Tottenham 5-2/ Profimedia

Antonin Kinsky (22 de ani) a fost apărat de un portar legendar, după gafele catastrofale din Atletico Madrid – Tottenham 5-2, din turul optimilor de Champions League. Portarul lui Spurs a fost înlocuit după doar 17 minute.

Kinsky a încasat trei goluri până în minutul 16 al partidei cu Atletico Madrid. Igor Tudor nu a mai rezistat şi l-a trimis în teren în locul său pe Guglielmo Vicario.

După două gafe catastrofale în Atletico Madrid – Tottenham 2-5, Antonin Kinsky a fost apărat de un portar legendar

Peter Schmeichel (62 de ani) a reacţionat după duelul clar pierdut de Tottenham la Madrid. Fostul portar l-a analizat pe Antonin Kinsky şi a dat verdictul.

Concret, Schmeichel consideră că Igor Tudor a greşit atunci când a luat decizia să-l schimbe pe Kinsky după mai puţin de 20 de minute de joc. Fostul portar a transmis că goalkeeper-ul lui Spurs avea nevoie de susţinere şi ar fi trebuit păstrat în echipă măcar până la pauză.

“Când numele lui va fi menționat în viitor, întreaga lume a fotbalului își va aminti acest moment. Avea nevoie să fie susținut, cel puțin până la pauză. Igor Tudor i-a distrus complet cariera. Îmi pare foarte rău pentru el”, a declarat Peter Schmeichel, conform goal.com.

Ce a spus Igor Tudor despre înlocuirea lui Antonin Kinsky

Igor Tudor a explicat faptul că şi-a dorit să-l ajute pe Antonin Kinsky, acesta fiind motivul pentru care l-a înlocuit după gafele uriaşe comise. Antrenorul a recunoscut că a fost pentru prima dată în cariera sa când a schimbat portarul în timpul meciului.

“A fost decizia corectă să-l introducem pe Kinsky în joc. Este un portar important. Apoi, ce s-a întâmplat în continuare nu are nicio explicație. N-am mai făcut așa ceva în 15 ani de când antrenez. L-am schimbat pe Kinsky ca să-l ajut. E un moment prost, pentru că totul merge într-o direcție greșită pentru noi”, a declarat Igor Tudor.

Radu Drăguşin a fost rezervă neutilizată în meciul cu Atletico Madrid. Marcos Llorente, Antoine Griezmann (dublă), Robin Le Normand şi Julian Alvarez au marcat pentru madrileni, în timp ce pentru Tottenham au punctat Pedro Porro şi Dominik Solanke.

