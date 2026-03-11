După două gafe catastrofale, Antonin Kinsky a fost apărat de un portar legendar: "Avea nevoie de susţinere" - Antena Sport

Antonin Kinsky (22 de ani) a fost apărat de un portar legendar, după gafele catastrofale din Atletico Madrid – Tottenham 5-2, din turul optimilor de Champions League. Portarul lui Spurs a fost înlocuit după doar 17 minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kinsky a încasat trei goluri până în minutul 16 al partidei cu Atletico Madrid. Igor Tudor nu a mai rezistat şi l-a trimis în teren în locul său pe Guglielmo Vicario.

După două gafe catastrofale în Atletico Madrid – Tottenham 2-5, Antonin Kinsky a fost apărat de un portar legendar

Peter Schmeichel (62 de ani) a reacţionat după duelul clar pierdut de Tottenham la Madrid. Fostul portar l-a analizat pe Antonin Kinsky şi a dat verdictul.

Concret, Schmeichel consideră că Igor Tudor a greşit atunci când a luat decizia să-l schimbe pe Kinsky după mai puţin de 20 de minute de joc. Fostul portar a transmis că goalkeeper-ul lui Spurs avea nevoie de susţinere şi ar fi trebuit păstrat în echipă măcar până la pauză.

“Când numele lui va fi menționat în viitor, întreaga lume a fotbalului își va aminti acest moment. Avea nevoie să fie susținut, cel puțin până la pauză. Igor Tudor i-a distrus complet cariera. Îmi pare foarte rău pentru el”, a declarat Peter Schmeichel, conform goal.com.