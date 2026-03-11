Cum a fost surprins Radu Drăguşin în timp ce coechipierii săi erau umiliţi de Atletico Madrid - Antena Sport

Tottenham a suferit un eşec umilitor pe terenul lui Atletico Madrid. Echipa lui Igor Tudor a pierdut cu 2-5, iar lucrurile puteau sta şi mai rău, dacă ţinem cont că Atleti avea 4-0 în minutul 22.

Antrenorul londonezilor nu l-a folosit deloc pe Radu Drăguşin, cel care spera să prindă primul său meci în Champions League, după cinci ani. În defensivă, au fost Van de Ven şi Romero.

Cum a fost surprins Radu Drăguşin pe finalul meciului Atletico – Tottenham 5-2

Pe finalul meciului din turul optimilor Ligii Campionilor, camerele TV au ajuns pe banca de rezerve a lui Tottenham, acolo unde se afla şi Radu Drăguşin. Fundaşul de 24 de ani cotat la 20 de milione de euro a fost surprins stană de piatră.

Drăguşin a apărut extrem de îngândurat de evoluţia din teren a colegilor săi, care le-a redus considerabil londonezilor şansele de a mai atinge sferturile de finală ale competiţiei. Aceeaşi imagine au oferit-o şi ceilalţi doi fotbalişti din cadru, Richarlison și Djed Spence.

Gafe uriaşe ale lui Antonin Kinsky

Antonin Kinsky (22 de ani) a fost apărat de un portar legendar, după gafele catastrofale din Atletico Madrid – Tottenham 5-2, din turul optimilor de Champions League. Portarul lui Spurs a fost înlocuit după doar 17 minute.