Cum a fost surprins Radu Drăguşin în timp ce coechipierii săi erau umiliţi de Atletico Madrid

Antena Sport Publicat: 11 martie 2026, 9:26

Cum a fost surprins Radu Drăguşin în timp ce coechipierii săi erau umiliţi de Atletico Madrid

Jucătorii lui Atletico Madrid sărbătoresc victoria cu Tottenham - Profimedia Images

Tottenham a suferit un eşec umilitor pe terenul lui Atletico Madrid. Echipa lui Igor Tudor a pierdut cu 2-5, iar lucrurile puteau sta şi mai rău, dacă ţinem cont că Atleti avea 4-0 în minutul 22.

Antrenorul londonezilor nu l-a folosit deloc pe Radu Drăguşin, cel care spera să prindă primul său meci în Champions League, după cinci ani. În defensivă, au fost Van de Ven şi Romero.

Cum a fost surprins Radu Drăguşin pe finalul meciului Atletico – Tottenham 5-2

Pe finalul meciului din turul optimilor Ligii Campionilor, camerele TV au ajuns pe banca de rezerve a lui Tottenham, acolo unde se afla şi Radu Drăguşin. Fundaşul de 24 de ani cotat la 20 de milione de euro a fost surprins stană de piatră.

Drăguşin a apărut extrem de îngândurat de evoluţia din teren a colegilor săi, care le-a redus considerabil londonezilor şansele de a mai atinge sferturile de finală ale competiţiei. Aceeaşi imagine au oferit-o şi ceilalţi doi fotbalişti din cadru, Richarlison și Djed Spence.

Radu Drăguşin, pe banca lui Tottenham - Captură TV
Radu Drăguşin, pe banca lui Tottenham – Captură TV

Gafe uriaşe ale lui Antonin Kinsky

Antonin Kinsky (22 de ani) a fost apărat de un portar legendar, după gafele catastrofale din Atletico Madrid – Tottenham 5-2, din turul optimilor de Champions League. Portarul lui Spurs a fost înlocuit după doar 17 minute.

Peter Schmeichel (62 de ani) a reacţionat după duelul clar pierdut de Tottenham la Madrid. Fostul portar l-a analizat pe Antonin Kinsky şi a dat verdictul.

“Când numele lui va fi menționat în viitor, întreaga lume a fotbalului își va aminti acest moment. Avea nevoie să fie susținut, cel puțin până la pauză. Igor Tudor i-a distrus complet cariera. Îmi pare foarte rău pentru el”, a declarat Peter Schmeichel, conform goal.com.

