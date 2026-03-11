Bernadette Szocs, victorie impresionantă la WTT Champions Chongqing 2026. Duel infernal în optimi - Antena Sport

Închide meniul
Bernadette Szocs, victorie impresionantă la WTT Champions Chongqing 2026. Duel infernal în optimi

Dan Roșu Publicat: 11 martie 2026, 8:58

Bernadette Szocs, în timpul unui meci - Profimedia Images

Bernadette Szocs s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTT Champions Chongqing 2026, competiţie cu premii totale de 800.000 de dolari, la care a mai participat şi Eliza Samara.

Szocs s-a impus în primul tur, cu un dominant 3-0 la seturi în faţa lui Lily Zhang, sportivă ce reprezintă Statele Unite. A fost 12-10, 11-6, 14-12 pentru Bernie, care recent a împlinit 31 de ani.

Bernadette Szocs, în turul 2 la WTT Champions Chongqing 2026

Pentru capioana noastră va urma un meci tare cu Chen Yi. Sportiva din China de pe locul 7 mondial a ajuns în turul 2, după o victorie cu 3-1 în faţa lui Nayeong Kim (Coreea de Sud).

În 2025, Szocs era eliminată în faza optimilor, după eşecul 0-3 cu Miwa Harimoto.

Eliza Samara, OUT de la WTT Champions Chongqing

Elizabeta Samara a jucat în meciul de deschidere la WTT Champions Chongqing 2026 (China), iar tricolora a fost eliminată, după ce a pierdut cu 0-3.

Românca (41 mondial) a întâlnit-o pe Kuai Man (China, 5 mondial), în Infinity Arena, într-un meci încheiat în trei seturi.

Elizabeta Samara a încercat să găsească soluţii în faţa jocului adversarei, însă a fost eliminată în primul tur, scor 0-3 (5-11, 5-11, 6-11).

 

