Andrei Nicolescu a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi, ajuns rezervă la Dinamo: "Aşa e şi cu Mazilu" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre Alexandru Musi (21 de ani), cel care a fost rezervă în ultimele două meciuri ale lui Dinamo. Preşedintele “câinilor” a transmis că sunt normale fluctuaţiile de formă ale tânărului mijlocaş.
Zeljko Kopic l-a lăsat pe Alexandru Musi pe banca de rezerve în meciul cu CFR Cluj, pierdut de Dinamo cu scorul de 0-2 în runda trecută. Mijlocaşul a fost trimis în teren în minutul 72, în locul lui Danny Armstrong. De asemenea, Musi a fost rezervă şi în victoria cu Metalul Buzău din sferturile Cupei României.
Andrei Nicolescu a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi la Dinamo
Andrei Nicolescu a declarat că accidentarea suferită de Alexandru Musi la finalul anului trecut l-a scos puţin din formă. Preşedintele “câinilor” a subliniat că mijlocaşul îşi doreşte să joace, însă nu are experienţa necesară pentru a gestiona cu brio astfel de momente.
Nicolescu a dat şi exemplul lui Adrian Mazilu. Tânărul jucător nu a impresionat la Dinamo, după transferul de la finalul verii trecute.
“E pozitiv, e ok, dar trebuie să înțelegem că e un jucător încă tânăr. E normal să aibă fluctuații. A avut ghinionul să se accidenteze, a stat mult, a văzut cum joacă ceilalți. Își dorește, dar nu are experiența unor 5-6 campionate pe care să le ducă, ‘mi s-a mai întâmplat, lasă că știu cum s-o gestionez’.
Asta văd și la Mazilu, are tendința să înceapă jocul la 10 minute după ce intră în teren, că întâi trebuie să se orienteze. E o chestie care se construiește”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.
Dinamo va începe play-off-ul cu un derby “de foc” cu Rapid. Meciul din Giuleşti se va disputa sâmbătă, de la ora 21:00, “câinii” venind după trei eşecuri la rând în Liga 1.
- Jucătorii pe care Gigi Becali îi vrea în continuare titulari la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi: “Nu mă interesează”
- Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti
- Jucătorul de la Rapid care l-a dezamăgit cel mai tare pe Dan Şucu: “Arăta ca o focă! Cu 10 kg mai gras”
- Reacţie tare de la Craiova după ce Mirel Rădoi a ajuns să lucreze din nou cu Gigi Becali: “Vorbeai de Rotaru”
- Decizie importantă luată de FCSB, după numirea lui Mirel Rădoi. Veste excelentă pentru fani