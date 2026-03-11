Andrei Nicolescu a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi, ajuns rezervă la Dinamo: "Aşa e şi cu Mazilu" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre Alexandru Musi (21 de ani), cel care a fost rezervă în ultimele două meciuri ale lui Dinamo. Preşedintele “câinilor” a transmis că sunt normale fluctuaţiile de formă ale tânărului mijlocaş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zeljko Kopic l-a lăsat pe Alexandru Musi pe banca de rezerve în meciul cu CFR Cluj, pierdut de Dinamo cu scorul de 0-2 în runda trecută. Mijlocaşul a fost trimis în teren în minutul 72, în locul lui Danny Armstrong. De asemenea, Musi a fost rezervă şi în victoria cu Metalul Buzău din sferturile Cupei României.

Andrei Nicolescu a anunţat ce se întâmplă cu Alexandru Musi la Dinamo

Andrei Nicolescu a declarat că accidentarea suferită de Alexandru Musi la finalul anului trecut l-a scos puţin din formă. Preşedintele “câinilor” a subliniat că mijlocaşul îşi doreşte să joace, însă nu are experienţa necesară pentru a gestiona cu brio astfel de momente.

Nicolescu a dat şi exemplul lui Adrian Mazilu. Tânărul jucător nu a impresionat la Dinamo, după transferul de la finalul verii trecute.

“E pozitiv, e ok, dar trebuie să înțelegem că e un jucător încă tânăr. E normal să aibă fluctuații. A avut ghinionul să se accidenteze, a stat mult, a văzut cum joacă ceilalți. Își dorește, dar nu are experiența unor 5-6 campionate pe care să le ducă, ‘mi s-a mai întâmplat, lasă că știu cum s-o gestionez’.