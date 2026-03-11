Ce s-a întâmplat cu jucătoarea din Iran care a cerut şi primit azil în Australia - Antena Sport

Una dintre fotbalistele iraniene care solicitase şi primise azil în Australia, după participarea la Cupa Asiei, s-a răzgândit în cele din urmă după ce a vorbit cu coechipierele sale, au anunţat, miercuri, autorităţile australiene, citate de AFP.

Şapte componente ale echipei naţionale feminine au primit azil în Australia după ce au refuzat la începutul lunii martie să cânte imnul naţional în timpul unui meci din Cupa Asiei împotriva Coreei de Sud, desfăşurat la Sydney, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Ce s-a întâmplat cu jucătoarea din Iran care a cerut şi primit azil în Australia

Pentru acest gest, jucătoarele, inclusiv căpitanul Zahra Ghanbari, au fost etichetate drept “trădătoare” în ţara lor.

Restul delegaţiei, care iniţial avea 26 de membri, a părăsit Australia spre Malaezia marţi seara.

De atunci, una din iranience “s-a răzgândit” după ce “a vorbit cu unele dintre coechipierele care plecaseră”, a declarat, miercuri, ministrul australian de interne Tony Burke în Parlament.