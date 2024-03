Marius Şumudică a făcut scandal după înfrângerea grea încasată chiar de ziua lui cu Gaziantep: "Sunt probleme în vestiar" - Antena Sport

Marius Şumudică a cerut un penalty în Antalyaspor – Gaziantep 1-0

Gaziantep e pe loc retrogradabil în Turcia Marius Şumudică a făcut scandal după înfrângerea grea încasată chiar de ziua lui, Antalyaspor – Gaziantep 1-0. Antrenorul care a împlinit luni 53 de ani a vorbit despre arbitraj, dar şi despre problemele pe care le are echipa.

Gaziantep are o singură victorie în ultimele cinci meciuri şi a căzut pe loc retrogradabil, cu 28 de puncte acumulate după primele 28 de etape disputate în campionatul din Turcia. După ultimul eşec, Şumi a atacat arbitrajul, cerând un penalty. El a recunoscut şi problemele din vestiar.

Marius Şumudică a făcut scandal după înfrângerea grea încasată chiar de ziua lui cu Gaziantep

”A fost un meci deschis, frumos, am jucat un fotbal bun, dar vreau să spun ceva. Am văzut cum arbitrul și-a schimbat decizia, la Maxim e sută la sută penalty. Nimeni nu a spus nimic la TV, nu am pus presiune deloc. Aici cine pune presiune primește un ușor avantaj.