Ştefan Baiaram, reuşită de senzaţie în Spartak Trnava - Universitatea Craiova. Portarul slovacilor, fără şanse - Antena Sport

Ştefan Baiaram a marcat un gol de senzaţie în returul dintre Spartak Trnava şi Universitatea Craiova din turul trei preliminar de Conference League. Oltenii au câştigat partida tur cu 3-0 şi sunt favoriţi la calificare.

Ştefan Baiaram a deblocat tabela de marcaj în minutul 32. Samuel Teles i-a pasat mijlocaşului, la aproximativ 30 de metri de poarta adversă.

Ştefan Baiaram, reuşită de senzaţie în Spartak Trnava – Universitatea Craiova

Ştefan Baiaram a preluat şi a şutat puternic, de la 20 de metri de poartă. Portarul celor de la Sparta Trnava nu a avut nicio şansă în faţa execuţiei superbe a mijlocaşului lui Mirel Rădoi.

Ştefan Baiaram a ajuns astfel la patru goluri marcate, în cele opt meciuri bifate în acest start de sezon, în toate competiţiile.

Bucuria oltenilor a fost, însă, de scurtă durată. La doar patru minute după ce Ştefan Baiaram a reuşit un gol fabulos, Spartak Trnava a egalat prin Milos Kratochvil.