Ştefan Baiaram, reuşită de senzaţie în Spartak Trnava - Universitatea Craiova. Portarul slovacilor, fără şanse - Antena Sport

Ştefan Baiaram a marcat un gol de senzaţie în returul dintre Spartak Trnava şi Universitatea Craiova din turul trei preliminar de Conference League. Oltenii au câştigat partida tur cu 3-0 şi sunt favoriţi la calificare.
Ştefan Baiaram a deblocat tabela de marcaj în minutul 32. Samuel Teles i-a pasat mijlocaşului, la aproximativ 30 de metri de poarta adversă.
Ştefan Baiaram, reuşită de senzaţie în Spartak Trnava – Universitatea Craiova
Ştefan Baiaram a preluat şi a şutat puternic, de la 20 de metri de poartă. Portarul celor de la Sparta Trnava nu a avut nicio şansă în faţa execuţiei superbe a mijlocaşului lui Mirel Rădoi.
Ştefan Baiaram a ajuns astfel la patru goluri marcate, în cele opt meciuri bifate în acest start de sezon, în toate competiţiile.
Bucuria oltenilor a fost, însă, de scurtă durată. La doar patru minute după ce Ştefan Baiaram a reuşit un gol fabulos, Spartak Trnava a egalat prin Milos Kratochvil.
Echipele de start:
Spartak Trnava: Frelih – Kostrna, Nwadike, Karhan – Holik, Kratochvil, Prochazka, Mikovic – Azango, Duris, Skrbo
Rezerve: Vasil, Vantruba, Jureskin, Ujlaky, Gogn, Kudlicka, Daniel, Tomic, Moistsrapishvili, Taraduda, Sabo, Badolo
Antrenor: Michal Scasny
Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Samuel Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan – Al Hamlawi, Baiaram
Rezerve: Lung, Popescu, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Rădulescu, Mogoș, Stefanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba
Antrenor: Mirel Rădoi