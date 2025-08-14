Ştefan Baiaram, reuşită de senzaţie în Spartak Trnava - Universitatea Craiova. Portarul slovacilor, fără şanse - Antena Sport

Închide meniul
Ştefan Baiaram, reuşită de senzaţie în Spartak Trnava – Universitatea Craiova. Portarul slovacilor, fără şanse

Publicat: 14 august 2025, 22:14 / Actualizat: 14 august 2025, 23:20

Ştefan Baiaram, reuşită de senzaţie în Spartak Trnava – Universitatea Craiova. Portarul slovacilor, fără şanse

Ştefan Baiaram a marcat în Spartak Trnava - Universitatea Craiova/ Captură Digi Sport

Ştefan Baiaram a marcat un gol de senzaţie în returul dintre Spartak Trnava şi Universitatea Craiova din turul trei preliminar de Conference League. Oltenii au câştigat partida tur cu 3-0 şi sunt favoriţi la calificare.

Ştefan Baiaram a deblocat tabela de marcaj în minutul 32. Samuel Teles i-a pasat mijlocaşului, la aproximativ 30 de metri de poarta adversă.

Ştefan Baiaram, reuşită de senzaţie în Spartak Trnava – Universitatea Craiova

Ştefan Baiaram a preluat şi a şutat puternic, de la 20 de metri de poartă. Portarul celor de la Sparta Trnava nu a avut nicio şansă în faţa execuţiei superbe a mijlocaşului lui Mirel Rădoi.

Ştefan Baiaram a ajuns astfel la patru goluri marcate, în cele opt meciuri bifate în acest start de sezon, în toate competiţiile.

Bucuria oltenilor a fost, însă, de scurtă durată. La doar patru minute după ce Ştefan Baiaram a reuşit un gol fabulos, Spartak Trnava a egalat prin Milos Kratochvil.

Echipele de start:

Spartak Trnava: Frelih – Kostrna, Nwadike, Karhan – Holik, Kratochvil, Prochazka, Mikovic – Azango, Duris, Skrbo
Rezerve: Vasil, Vantruba, Jureskin, Ujlaky, Gogn, Kudlicka, Daniel, Tomic, Moistsrapishvili, Taraduda, Sabo, Badolo
Antrenor: Michal Scasny

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Samuel Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan – Al Hamlawi, Baiaram
Rezerve: Lung, Popescu, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Rădulescu, Mogoș, Stefanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba
Antrenor: Mirel Rădoi

Marius Șumudică o avertizează pe Universitatea Craiova

Marius Șumudică a venit cu un avertisment pentru Universitatea Craivoa. Tehnicianul, în prezent liber de contract, a vorbit despre posibila adversară a oltenilor, din play-off-ul UEFA Conference League.

„Diferență mare, mă uitam la meciurile din România și mă uitam la cele din Turcia, câtă agresivitate, câtă calitate de jucători. Ok, și bugetele, banii, salariile care sunt. Diferență mare, alt fotbal.

O să vedeți. Eu sunt ferm convins că Universitatea Craiova se va califica și va întâlni Bașakșehir. O să vedeți ce fotbaliști. Se poate întâmpla orice, Craiova joacă bine, e pe val, la fotbal se poate întâmpla orice.

Dar să vedeți calitatea jucătorilor, să vedeți ce fotbaliști. Bașakșehir ia campionatul în România la pas”, a spus Marius Șumudică, la fanatik.ro.

