Răzvan Marin a marcat în AEK Atena - Aris! Românul a transformat un penalty - Antena Sport

Răzvan Marin a marcat în AEK Atena - Aris! Românul a transformat un penalty

Conference League

Răzvan Marin a marcat în AEK Atena – Aris! Românul a transformat un penalty

Publicat: 14 august 2025, 22:38

Răzvan Marin a marcat în AEK Atena – Aris! Românul a transformat un penalty

Răzvan Marin / X AEK

Răzvan Marin a înscris în meciul dintre AEK Atena şi Aris Limassol, în manşa secundă a turului 3 preliminar Conference League. Noua echipă a internaţionalului român joacă pentru calificare pe teren propriu.

În meciul tur, din Cipru, Aris şi AEK au încheiat la egalitate, scor 2-2. Răzvan Marin a jucat şi în meciul tur, timp de 62 de minute.

Răzvan Marin, gol din penalty în AEK Atena – Aris

Răzvan Marin a fost titularizat în meciul retur dintre AEK Atena şi Aris, decisiv în privinţa calificării în play-off-ul Conference League. În minutul 51, internaţionalul român a reuşit să deschidă scorul după ce a transformat o lovitură de la 11 metri. Din nefericire pentru ehcipa românului, Kvilitaia a restabilit egalitatea în minutul 62, tot din penalty.

Acesta este primul gol marcat de Răzvan Marin în tricoul celor de la AEK Atena. Cotat la 3,5 milioane de euro, Răzvan Marin a ajuns la formaţia din capitala Greciei vara aceasta. AEK Atena a plătit 1,7 milioane de euro pentru transferul acestuia de la Cagliari.

La formaţia din Italia, Răzvan Marin a evoluat încă din 2020, când fusese împrumutat în primă fază de Ajax. Ulterior, Cagliari a plătit 6,9 milioane de euro pentru transferul său definitiv, în vara anului 2021. În 2022, el a fost împrumutat la Empoli, echipă la care a evoluat timp de două sezoane, înainte de revenirea la Cagliari.

Răzvan Marin, prima reacție după ce a semnat cu AEK Atena

La câteva zile distanță după ce transferul său din Grecia a fost oficializat, oamenii care se ocupă de pagina de YouTube a celor de la AEK Atena au publicat un videoclip de prezentare pentru Răzvan Marin. Jucătorul adus în această vară de la Cagliari a avut priljeul de a oferi în acest sens și o primă reacție după ce s-a alăturat unuia dintre cele mai mari cluburi din țara elenă.

Mijlocașul tricolor a dezvăluit ce l-a motivat să semneze cu AEK, după care a descris-o pe formația din Atena în trei cuvinte. Nu în ultimul rând, Marin a mărturisit că vrea să dea totul în tricoul noii sale echipe, unde va încasa un salariu anual de un milion de euro.

“Salut, sunt Răzvan Marin și sunt mândru să fiu jucătorul lui AEK. Încă de la prima întâlnire, am simțit ambiția antrenorului, viziunea proprietarului și energia suporterilor de dinainte să ajung. AEK nu e doar un club, e istorie, e pasiune, e luptă. Am venit aici să concurez, să câștig, să dau totul. Sunt pregătit. Hai, AEK“, a declarat Răzvan Marin.

Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”