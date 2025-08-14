Răzvan Marin a marcat în AEK Atena - Aris! Românul a transformat un penalty - Antena Sport

Răzvan Marin a înscris în meciul dintre AEK Atena şi Aris Limassol, în manşa secundă a turului 3 preliminar Conference League. Noua echipă a internaţionalului român joacă pentru calificare pe teren propriu.

În meciul tur, din Cipru, Aris şi AEK au încheiat la egalitate, scor 2-2. Răzvan Marin a jucat şi în meciul tur, timp de 62 de minute.

Răzvan Marin, gol din penalty în AEK Atena – Aris

Răzvan Marin a fost titularizat în meciul retur dintre AEK Atena şi Aris, decisiv în privinţa calificării în play-off-ul Conference League. În minutul 51, internaţionalul român a reuşit să deschidă scorul după ce a transformat o lovitură de la 11 metri. Din nefericire pentru ehcipa românului, Kvilitaia a restabilit egalitatea în minutul 62, tot din penalty.

Acesta este primul gol marcat de Răzvan Marin în tricoul celor de la AEK Atena. Cotat la 3,5 milioane de euro, Răzvan Marin a ajuns la formaţia din capitala Greciei vara aceasta. AEK Atena a plătit 1,7 milioane de euro pentru transferul acestuia de la Cagliari.

La formaţia din Italia, Răzvan Marin a evoluat încă din 2020, când fusese împrumutat în primă fază de Ajax. Ulterior, Cagliari a plătit 6,9 milioane de euro pentru transferul său definitiv, în vara anului 2021. În 2022, el a fost împrumutat la Empoli, echipă la care a evoluat timp de două sezoane, înainte de revenirea la Cagliari.