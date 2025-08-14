Închide meniul
Valentin Creţu, "spectator" la golul marcat de Drita. Gafă uriaşă comisă de fundaşul FCSB-ului - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Valentin Creţu, “spectator” la golul marcat de Drita. Gafă uriaşă comisă de fundaşul FCSB-ului

Valentin Creţu, “spectator” la golul marcat de Drita. Gafă uriaşă comisă de fundaşul FCSB-ului

Publicat: 14 august 2025, 22:26

Valentin Creţu, spectator la golul marcat de Drita. Gafă uriaşă comisă de fundaşul FCSB-ului

Golul marcat de Veton Tusha în Drita - FCSB/ Captură PRO Arena

Valentin Creţu a fost “spectator” la golul marcat de Drita, în returul cu FCSB din turul trei preliminar de Europa League. Fundaşul campioanei a gafat la reuşita lui Veton Tusha.

FCSB luptă pentru calificarea în play-off-ul de Europa League, calificare care i-ar garanta şi prezenţa în grupa principală de Conference League. Campioana s-a impus cu 3-2 în turul de la Bucureşti.

Valentin Creţu, “spectator” la golul marcat de Drita

FCSB a început perfect meciul de la Priştina. Juri Cisotti a reuşit să marcheze în secunda 25, din pasa lui Valentin Creţu. În minutul 18, David Miculescu a majorat diferenţa pentru campioană, punctând din pasa lui Daniel Bîrligea.

După pauză însă, Drita a reuşit să reducă din diferenţă. Veton Tusha a punctat cu o reluare din faţa porţii, profitând de neatenţia lui Valentin Creţu. Fundaşul roş-albaştrilor l-a “scăpat” din marcaj pe atacantul kosovar, care a punctat fără emoţii.

Echipele de start:

Drita: Maloku – Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji – Dabiqaj, Broja – Balaj, Limaj, Tusha – Manaj.

Rezerve: Behluli, Rexhepi, Ajzeraj, Ibrahim, Bonsu, Krasniqi, Morina, Mustafa, Abazaj.

Antrenor: Zekirija Ramadani

FCSB: Târnovanu – Creţu, Ngezana, Popescu, Pantea – Chiricheş, Şut – Miculescu, Edjouma, Cisotti – Bîrligea.

Rezerve: Zima, Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Popescu, Alhassan, Stoian.

Antrenor: Elias Charalambous.

Malcom Edjouma, titularizat în premieră la FCSB în acest sezon

Malcom Edjouma a evoluat doar în ultimele două partide ale FCSB-ului, dat fiind faptul că la începutul sezonului, a fost aproape de o plecare de la echipă. În meciul tur cu Drita, mijlocaşul francez a fost trimis în teren în locul lui Vlad Chiricheş, în minutul 57.

În flancul stâng al apărării, în locul accidentatului Risto Radunovic, a fost titularizat Alexandru Pantea. El a prins primul 11 şi la meciul tur cu Drita.

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi în privinţa sistemului de joc, cu doi închizători. Vlad Chiricheş revine în primul 11 al campioanei, urmând să facă pereche la mijlocul terenului cu căpitanul Adrian Şut.

Darius Olaru a fost rezervă pentru duelul de la Priştina, deşi Gigi Becali anunţa că s-a refăcut complet. Pe bancă se mai regăsesc şi Octavian Popescu şi Dennis Politic, cei doi fiind titulari în eşecul cu Unirea Slobozia din ultima etapă de campionat.

