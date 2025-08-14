Valentin Creţu, "spectator" la golul marcat de Drita. Gafă uriaşă comisă de fundaşul FCSB-ului - Antena Sport

Valentin Creţu a fost “spectator” la golul marcat de Drita, în returul cu FCSB din turul trei preliminar de Europa League. Fundaşul campioanei a gafat la reuşita lui Veton Tusha.

FCSB luptă pentru calificarea în play-off-ul de Europa League, calificare care i-ar garanta şi prezenţa în grupa principală de Conference League. Campioana s-a impus cu 3-2 în turul de la Bucureşti.

Valentin Creţu, “spectator” la golul marcat de Drita

FCSB a început perfect meciul de la Priştina. Juri Cisotti a reuşit să marcheze în secunda 25, din pasa lui Valentin Creţu. În minutul 18, David Miculescu a majorat diferenţa pentru campioană, punctând din pasa lui Daniel Bîrligea.

După pauză însă, Drita a reuşit să reducă din diferenţă. Veton Tusha a punctat cu o reluare din faţa porţii, profitând de neatenţia lui Valentin Creţu. Fundaşul roş-albaştrilor l-a “scăpat” din marcaj pe atacantul kosovar, care a punctat fără emoţii.

