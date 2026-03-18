Marius Șumudică, OUT de la Al-Okhdood: „A fost o onoare să antrenez într-o competiție cu atâtea vedete”

Marius Șumudică (55 de ani) nu mai este antrenorul celor de la Al-Okhdood. Antrenorul și-a reziliat contractul cu formația din Arabia Saudită după trei luni.

Marius Șumudică a semnat cu Al-Okhdood la începutul anului. El a bifat pe banca arabilor 14 partide, înregistrând două victorii, două remize și zece înfrângeri.

Marius Șumudică a confirmat faptul că a ajuns la un acord cu cei de la Al-Okhdood privind rezilierea contractului, care ar fi expirat la finalul sezonului. Echipa ocupă penultimul loc în prima ligă din Arabia Saudită, cu doar 13 puncte, acumulate după 26 de meciuri disputate.

„Da, e adevărat, am închis toate raporturile cu Al Okhdood. Le multumesc celor de acolo, a fost o experiență minunată în Arabia Saudită. E un campionat absolut incredibil, pentru mine a fost o onoare să antrenez într-o competiție cu atâtea vedete, atât jucători, cât și antrenori.

Am luat o echipă din mers, din păcate nu am reușit să ne atingem obiectivele pe termen scurt. Le urez din suflet să se salveze de la retrogradare”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.