Mesajul emoţionant postat de FCSB pe 7 mai, la 40 de ani după ce Steaua a cucerit Cupa Campionilor: “Indiferent de tabere”

Alex Masgras Publicat: 7 mai 2026, 11:39

Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986 / Getty Images

Steaua Bucureşti sărbătoreşte 40 de ani de la cea mai mare performanţă din istoria fotbalului românesc. Pe 7 mai 1986, la Sevilla, Steaua o învingea pe Barcelona la loviturile de departajare şi cucerea Cupa Campionilor Europeni. O performanţă uriaşă, care astăzi rămâne doar un vis îndepărtat pentru echipele din România.

FCSB, echipa patronată de Gigi Becali, a ţinut să marcheze acest moment important din fotbalul românesc printr-o postare pe social media. Campioana ultimelor două sezoane din Liga 1 nu s-a ferit şi a făcut referire la procesele şi controversele legate de numele şi palmaresul Stelei, dar consideră că performanţa realizată de jucătorii lui Emeric Ienei în urmă 40 de ani este sacră.

FCSB, la 40 de ani după ce Steaua a cucerit Cupa Campionilor: “Spiritul Stelei 1986 aparţine tuturor românilor”

“Patru decenii de la clipa în care timpul s-a oprit în loc, iar Europa a privit cu uimire spre o echipă venită de la Bucureşti. Pe 7 mai 1986, stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla a devenit pământ românesc, locul unde visul a devenit realitate. ​

Această aniversare nu este doar despre cel mai râvnit trofeu, ci despre mândria naţională care a unit o întreagă generaţie. A fost momentul în care Steaua Bucureşti a devenit prima echipă din Estul Europei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni.

​Dincolo de controversele actuale privind identitatea sau palmaresul, istoria scrisă pe gazon rămâne sacră. Din păcate, această ediție jubiliară este marcată de absența celor doi protagoniști ai acelui succes, Emeric Ienei și Helmut Duckadam.

​Indiferent de taberele în care s-au împărțit fanii sau de interpretările juridice ale numelui, Spiritul Stelei 1986 aparține tuturor românilor, este patrimoniu național.

​Astăzi, la 40 de ani distanță, nu sărbătorim doar o dată în calendar, ci o stare de spirit care ne amintește că am fost cei mai buni din Europa.

​Glorie eternă campionilor din 1986″, a scris FCSB pe contul oficial de Facebook.

