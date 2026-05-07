Luptă pe muchie de cuțit pentru locul suplimentar de UCL. Două meciuri, decisive după Bayern – PSG

Anglia și-a asigurat demult primul loc suplimentar pentru Champions League, iar pe finalul sezonului, Spania și Germania au rămas angrenate în bătălia pentru al doilea “bilet”. După rezultatul meciului dintre Bayern Munchen și Paris Saint-Germain, ibericii par să fie favoriți în fața nemților, însă totul depinde de două partide care urmează să se dispute joi seara.

Paris Saint-Germain s-a calificat din nou în finala Champions League după ce miercuri seara a remizat cu Bayern Munchen în manșa a doua din semifinala UCL. La general, formația din Ligue 1 s-a impus cu 6-5 și și-a asigurat “biletul” spre ultimul act de la Budapesta, unde va da peste Arsenal.

Două meciuri din Europa și Conference League, decisive în bătălia pentru coeficient

Pe lângă eliminarea din UCL a lui Bayern, fotbalul nemțesc a mai primit o lovitură în vederea luptei pentru al doilea loc suplimentar de Champions League. În acest moment, Spania ocupă locul 2 în clasamentul coeficienților pe 2025/26 cu o singură echipă rămasă în joc (Rayo Vallecano în UECL) și cu 21.781 de puncte, în timp ce Germania mai are tot doar o echipă (Freiburg în UEL) și are 21.357 de puncte, la 424 distanță.

În acest moment, Spania depinde de un singur meci pentru a termina pe 2 în ierarhie și a-și asigura al doilea bilet suplimentar de UCL, în timp ce Germania are nevoie de două rezultate favorabile. Statisticienii de la Football Meets Data au făcut calculele, iar acestea arată în felul următor:

Cum obține Spania locul suplimentar de UCL? Freiburg este eliminată din semifinalele Europa League de Braga. În tur, portughezii s-au impus cu 2-1, manșa a doua se joacă în Germania.