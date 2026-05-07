Luis Suarez s-a răzgândit şi vrea la Cupa Mondială 2026: “Am spus ceva ce nu ar fi trebuit să spun”

Alex Masgras Publicat: 7 mai 2026, 11:48

Luis Suarez, la naţionala Uruguayului / Profimedia

Uruguayanul Luis Suarez, fostul atacant al echipelor Liverpool şi FC Barcelona, a deschis miercuri calea către o revenire la selecţionata ţării sale, declarând că nu va refuza niciodată să facă parte din lotul pentru Cupa Mondială de fotbal, după ce şi-a anunţat retragerea din naţionala “Celeste” în timpul preliminariilor, informează EFE.

“Nu aş spune niciodată. Nu echipei naţionale, dacă are nevoie de mine, mai ales cu o Cupă Mondială care se apropie”, a declarat “El Pistolero” presei după şedinţa de pregătire a actualei sale echipe, Inter Miami, din Liga profesionistă nord-americană (MLS), la care este coleg cu superstarul argentinian Lionel Messi.

Luis Suarez, cu gândul la Cupa Mondială 2026: “Nu aş spune niciodată nu echipei naţionale”

“La momentul respectiv, m-am dat la o parte pentru că am văzut că trebuie să fac loc jucătorilor mai tineri. Am spus ceva ce nu ar fi trebuit să spun. Mi-am cerut deja scuze celor de la care trebuia să-mi cer scuze”, a adăugat el.

Suarez, în vârstă de 39 de ani, şi-a anunţat retragerea din echipa Uruguayului în septembrie 2024, după un meci din preliminariile Cupei Mondiale împotriva Paraguayului, care s-a încheiat la egalitate, 0-0. În aceeaşi săptămână, atacantul confirmase într-o conferinţă de presă că meciul respectiv va fi ultimul pentru el în tricoul naţionalei “Celeste”, pentru care a marcat 69 de goluri în 143 de apariţii, fiind cel mai bun marcator din istoria selecţionatei ţării sale.

La scurt timp după anunţ, Suarez a fost foarte critic faţă de modul în care Marcelo Bielsa, actualul selecţioner, a condus echipa naţională, acuzându-l că a creat tensiuni în cadrul lotului.

De la retragerea din echipa naţională, atacantul s-a concentrat pe Inter Miami, club cu care a câştigat ulterior MLS Supporters’ Shield în 2024 şi Cupa MLS în 2025.

Cu toate acestea, rolul său la echipa americană s-a diminuat în ultimele luni sub conducerea fostului antrenor Javier Mascherano, însă se pare că lucrurile au început să revină la normal pentru Suarez odată cu sosirea lui Guillermo Hoyos la conducerea tehnică a grupării din Florida.

