Luis Suarez s-a răzgândit şi vrea la Cupa Mondială 2026: “Am spus ceva ce nu ar fi trebuit să spun”

Uruguayanul Luis Suarez, fostul atacant al echipelor Liverpool şi FC Barcelona, a deschis miercuri calea către o revenire la selecţionata ţării sale, declarând că nu va refuza niciodată să facă parte din lotul pentru Cupa Mondială de fotbal, după ce şi-a anunţat retragerea din naţionala “Celeste” în timpul preliminariilor, informează EFE.

“Nu aş spune niciodată. Nu echipei naţionale, dacă are nevoie de mine, mai ales cu o Cupă Mondială care se apropie”, a declarat “El Pistolero” presei după şedinţa de pregătire a actualei sale echipe, Inter Miami, din Liga profesionistă nord-americană (MLS), la care este coleg cu superstarul argentinian Lionel Messi.

Luis Suarez, cu gândul la Cupa Mondială 2026: “Nu aş spune niciodată nu echipei naţionale”

“La momentul respectiv, m-am dat la o parte pentru că am văzut că trebuie să fac loc jucătorilor mai tineri. Am spus ceva ce nu ar fi trebuit să spun. Mi-am cerut deja scuze celor de la care trebuia să-mi cer scuze”, a adăugat el.

Suarez, în vârstă de 39 de ani, şi-a anunţat retragerea din echipa Uruguayului în septembrie 2024, după un meci din preliminariile Cupei Mondiale împotriva Paraguayului, care s-a încheiat la egalitate, 0-0. În aceeaşi săptămână, atacantul confirmase într-o conferinţă de presă că meciul respectiv va fi ultimul pentru el în tricoul naţionalei “Celeste”, pentru care a marcat 69 de goluri în 143 de apariţii, fiind cel mai bun marcator din istoria selecţionatei ţării sale.

La scurt timp după anunţ, Suarez a fost foarte critic faţă de modul în care Marcelo Bielsa, actualul selecţioner, a condus echipa naţională, acuzându-l că a creat tensiuni în cadrul lotului.