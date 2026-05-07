A plecat de la FCSB și a câștigat titlul! Adrian Șut, performanță de top în Emirate. A celebrat precum Chivu

Andrei Nicolae Publicat: 7 mai 2026, 11:29

Adrian Șut, în vestiar la Al-Ain / Instagram @alainfcae

Adrian Șut a reușit să câștige titlul în Emiratele Arabe Unite alături de Al-Ain la doar jumătate de an după ce a plecat de la FCSB pe 1,5 milioane de euro. La vestiare, mijlocașul a luat-o pe urmele lui Cristi Chivu și a pus melodia “Made in Romania”, celebra manea.

Adrian Șut a câștigat primul său trofeu de când a plecat în iarna anului 2026 de la FCSB. În runda cu numărul 24 din campionatul Emiratelor Arabe Unite, unde se joacă 26 de meciuri, Al-Ain, formația care l-a transferat pe român, avea nevoie de victorie cu Al-Sharjah pentru a-și asigura matematic titlul.

Adrian Șut, la al treilea titlu la rând din carieră

Cu Șut titular, liderul din EAU a preluat inițiativa împotriva echipei clasate pe locul 10 și a marcat două goluri rapide, conducând cu 2-0 după doar 15 minute. În partea a doua, Al-Ain a mai marcat de trei ori și s-a impus categoric cu 5-0, la capătul unui meci în care Șut a jucat 76 de minute.

Astfel, Al-Ain a ajuns la 62 de puncte și s-a distanțat la șase distanță de Shabab Al-Ahli Dubai, ocupanta locului secund, care nu o mai poate prinde din urmă. Astfel, echipa lui Șut a câștigat al 15-lea titlu și primul după o pauză de patru ani.

Pentru mijlocașul român, acesta este al treilea titlu la rând, după cele două cucerite cu FCSB în 2024 și 2025. Peste câteva zile, Șut va avea șansa să facă eventul cu Al-Ain, în cazul în care el și colegii săi o înving pe Al-Jazira în finala Cupei Președintelui.

