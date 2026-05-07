A plecat de la FCSB și a câștigat titlul! Adrian Șut, performanță de top în Emirate. A celebrat precum Chivu

Adrian Șut a reușit să câștige titlul în Emiratele Arabe Unite alături de Al-Ain la doar jumătate de an după ce a plecat de la FCSB pe 1,5 milioane de euro. La vestiare, mijlocașul a luat-o pe urmele lui Cristi Chivu și a pus melodia “Made in Romania”, celebra manea.

Adrian Șut a câștigat primul său trofeu de când a plecat în iarna anului 2026 de la FCSB. În runda cu numărul 24 din campionatul Emiratelor Arabe Unite, unde se joacă 26 de meciuri, Al-Ain, formația care l-a transferat pe român, avea nevoie de victorie cu Al-Sharjah pentru a-și asigura matematic titlul.

Adrian Șut, la al treilea titlu la rând din carieră

Cu Șut titular, liderul din EAU a preluat inițiativa împotriva echipei clasate pe locul 10 și a marcat două goluri rapide, conducând cu 2-0 după doar 15 minute. În partea a doua, Al-Ain a mai marcat de trei ori și s-a impus categoric cu 5-0, la capătul unui meci în care Șut a jucat 76 de minute.

Astfel, Al-Ain a ajuns la 62 de puncte și s-a distanțat la șase distanță de Shabab Al-Ahli Dubai, ocupanta locului secund, care nu o mai poate prinde din urmă. Astfel, echipa lui Șut a câștigat al 15-lea titlu și primul după o pauză de patru ani.