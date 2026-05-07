San Antonio Spurs a “demolat-o” pe Minnesota în meciul 2 din semifinala Conferinței de Vest. Rezultatele serii

În semifinalele Conferinţei de Vest, San Antonio Spurs a învins-o pe propriul parchet cu scorul de 133-95 pe Minnesota Timberwolves, restabilind astfel egalitatea la general în serie, scor 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stephon Castle a fost cel mai bun marcator al gazdelor, cu 21 de puncte, în timp ce Victor Wembanyama a reuşit 19 puncte şi 15 recuperări pentru învingători.

Timberwolves reuşise să câştige cu 104-102 primul meci din această serie, care a avut loc luni la Frost Bank Center din San Antonio.

Cele două formaţii se vor înfrunta din nou vineri, de această dată la Minneapolis, unde este programat şi meciul al patrulea, pe 10 mai.

New York Knicks și-a majorat avantajul în seria cu Philadelphia 76ers

New York Knicks a învins-o cu scorul de 108-102 pe Philadelphia 76ers într-un meci foarte strâns. Cei mai buni jucători ai gazdelor au Jalen Brunson, autorul a 26 de puncte şi 6 assist-uri, şi Karl-Anthony Towns, care a contribuit cu 20 de puncte, 10 recuperări şi 7 pase decisive la acest succes.