Home | NBA | San Antonio Spurs a “demolat-o” pe Minnesota în meciul 2 din semifinala Conferinței de Vest. Rezultatele serii
Video

San Antonio Spurs a “demolat-o” pe Minnesota în meciul 2 din semifinala Conferinței de Vest. Rezultatele serii

Andrei Nicolae Publicat: 7 mai 2026, 11:51

Comentarii

Victor Wembanyama, în timpul unui meci / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

În semifinalele Conferinţei de Vest, San Antonio Spurs a învins-o pe propriul parchet cu scorul de 133-95 pe Minnesota Timberwolves, restabilind astfel egalitatea la general în serie, scor 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stephon Castle a fost cel mai bun marcator al gazdelor, cu 21 de puncte, în timp ce Victor Wembanyama a reuşit 19 puncte şi 15 recuperări pentru învingători.

Timberwolves reuşise să câştige cu 104-102 primul meci din această serie, care a avut loc luni la Frost Bank Center din San Antonio.

Cele două formaţii se vor înfrunta din nou vineri, de această dată la Minneapolis, unde este programat şi meciul al patrulea, pe 10 mai.

New York Knicks și-a majorat avantajul în seria cu Philadelphia 76ers

New York Knicks a învins-o cu scorul de 108-102 pe Philadelphia 76ers într-un meci foarte strâns. Cei mai buni jucători ai gazdelor au Jalen Brunson, autorul a 26 de puncte şi 6 assist-uri, şi Karl-Anthony Towns, care a contribuit cu 20 de puncte, 10 recuperări şi 7 pase decisive la acest succes.

Reclamă
Reclamă

Knicks au obţinut astfel a doua lor victorie consecutivă în această serie din semifinalele Conferinţei de Est a NBA, după ce s-a impus cu 137-98 în prima partidă, disputată tot la New York.

Următoarele două partide între 76ers şi Knicks vor avea loc vineri şi duminică, la Philadelphia.

Calcule în PNL. Bolojan ar avea nevoie de voturile suveraniștilor ca să treacă un Guvern minoritarCalcule în PNL. Bolojan ar avea nevoie de voturile suveraniștilor ca să treacă un Guvern minoritar
Reclamă

Play-off-ul NBA se vede pe AntenaPLAY

Play-off-ul din NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede pe AntenaPLAY. Programul transmisiunilor din această săptămână:

  • Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder, meciul 3 – Sâmbătă spre duminică noapte, ora 03:00 (10 mai)
  • Phildadelphia 76ers – New York Knicks, meciul 4 – Duminică, 10 mai, ora 22:30

Puteți urmări știrile AS.ro și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Observator
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Ion Țiriac, propunere surprinzătoare pentru Georgia Meloni, premierul Italiei. Ce ar face dacă ar avea „cu 50 de ani mai puțin”
Fanatik.ro
Ion Țiriac, propunere surprinzătoare pentru Georgia Meloni, premierul Italiei. Ce ar face dacă ar avea „cu 50 de ani mai puțin”
14:03

“În altă ţară ai fi bătut măr”. Un fost căpitan de la Barcelona, suspendat după un scandal cu arbitri
13:58

Marcus Rashford nu mai e dorit la Manchester United! Barcelona are însă concurenţă tot din Premier League
13:50

Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: “Realitatea e asta”
13:41

6 Hours of Spa-Francorchamps e live în AntenaPLAY, în acest weekend. Programul complet
13:38

Dumitru Dragomir a numit antrenorul perfect pentru FCSB: “Gigi Becali plăteşte bine”
13:25

Cristi Chivu, întâlnire cu șefii lui Inter pentru prelungirea contractului! Când are loc momentul mult așteptat
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Adrian Mutu, şocat de ce a putut spune Giovanni Becali: “Nu cred! Înseamnă că a îmbătrânit şi el” 3 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 4 Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat” 5 “Plec cu el să căutăm jucători” Anunţul lui Mihai Stoica despre antrenorul care a luat două titluri la rând cu FCSB! 6 Situația a scăpat de sub control la Real Madrid! Doi jucători s-au luat la bătaie la ultimul antrenament
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSBDecizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB