San Antonio Spurs a “demolat-o” pe Minnesota în meciul 2 din semifinala Conferinței de Vest. Rezultatele serii

În semifinalele Conferinţei de Vest, San Antonio Spurs a învins-o pe propriul parchet cu scorul de 133-95 pe Minnesota Timberwolves, restabilind astfel egalitatea la general în serie, scor 1-1.
Stephon Castle a fost cel mai bun marcator al gazdelor, cu 21 de puncte, în timp ce Victor Wembanyama a reuşit 19 puncte şi 15 recuperări pentru învingători.
Timberwolves reuşise să câştige cu 104-102 primul meci din această serie, care a avut loc luni la Frost Bank Center din San Antonio.
Cele două formaţii se vor înfrunta din nou vineri, de această dată la Minneapolis, unde este programat şi meciul al patrulea, pe 10 mai.
New York Knicks și-a majorat avantajul în seria cu Philadelphia 76ers
New York Knicks a învins-o cu scorul de 108-102 pe Philadelphia 76ers într-un meci foarte strâns. Cei mai buni jucători ai gazdelor au Jalen Brunson, autorul a 26 de puncte şi 6 assist-uri, şi Karl-Anthony Towns, care a contribuit cu 20 de puncte, 10 recuperări şi 7 pase decisive la acest succes.
Knicks au obţinut astfel a doua lor victorie consecutivă în această serie din semifinalele Conferinţei de Est a NBA, după ce s-a impus cu 137-98 în prima partidă, disputată tot la New York.
A TRIO OF KNICKS SHINED IN GAME 2!
Brunson: 26 PTS, 6 AST
OG: 24 PTS, 5 REB, 4 STL
KAT: 20 PTS, 10 REB, 7 AST
New York leads Philly 2-0 in the East Semis 🍿 pic.twitter.com/GaDGr9cYz4
— NBA (@NBA) May 7, 2026
Următoarele două partide între 76ers şi Knicks vor avea loc vineri şi duminică, la Philadelphia.
Play-off-ul NBA se vede pe AntenaPLAY
Play-off-ul din NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede pe AntenaPLAY. Programul transmisiunilor din această săptămână:
- Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder, meciul 3 – Sâmbătă spre duminică noapte, ora 03:00 (10 mai)
- Phildadelphia 76ers – New York Knicks, meciul 4 – Duminică, 10 mai, ora 22:30
