Mihai Stoica i-a făcut praf pe cei de la Bayern Munchen, după eliminarea din UCL! L-a ironizat şi pe Kompany: “L-a cam dereglat”

Alex Masgras Publicat: 7 mai 2026, 10:54

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa celor de la Bayern Munchen. Bavarezii au ratat calificarea în finala Champions League, după remiza de miercuri seară cu PSG, scor 1-1. În tur, parzienii s-au impus cu 5-4 şi au obţinut astfel calificarea în ultimul act de la Budapesta, acolo unde o vor întâlni pe Arsenal.

În trecut un exemplu pentru Mihai Stoica în ceea ce priveşte profesionalismul, campioana din Bundesliga a ajuns să fie criticată de oficialul de la FCSB pentru modul în care jucătorii şi antrenorii se îmbracă.

Mihai Stoica i-a făcut praf pe cei de la Bayern Munchen: “Poate să spună lumea că sunt razna”

Olise a fost cel mai criticat jucător de Mihai Stoica, acesta considerând că este inacceptabil ca un fotbalist să vină la stadion cu cagula pe faţă, susţinând că este lipsă de respect faţă de suporteri:

“Dar ce decent să fii când te îmbraci în halul ăsta. Vorbesc serios, pentru mine sunt nişte chestii extrem de importante, poate să spună lumea că sunt razna. Olise a mers la stadion cu cagulă, el lua peste picior… Îşi lua proprii suporteri peste picior, că la modul în care a jucat, pe ei i-a luat peste picior.

Dacă îmi spuneţi că un club ca Bayern, pe care tot timpul l-am dat exemplu că-i cel mai profesionist din lume, permite unui jucător să vină în halul ăsta… Este aproape neverosimil cum la nivelul ăsta, un club la care au jucat mari jucători, la care disciplina era pe primul plan, să se ajungă antrenorul să pară că vinde bilete la Scala, iar Olise să nu ştie lumea cine e. Sunt alte vremuri, dar nimic nu e întâmplător”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Mihai Stoica nu a trecut nici peste declaraţiile lui Kompany de la finalul partidei. Antrenorul bavarezilor a spus la finalul partidei că echipa sa a dominat-o pe PSG, lucru cu care oficialul roş-albaştrilor nu a fost de acord:

“Nu prea cred că a văzut meciul. Poate s-a uitat la alt meci sau probabil că outfitul (n.r. – ținuta) l-a cam dereglat. Ce meci o fi văzut Kompany nu știu… eu n-am văzut două echipe egale. Am văzut o echipă care a jucat fotbal și una care n-a jucat nimic. Am mai văzut și un antrenor care se agita pe margine și se bucura la un gol dat în minutul 90+4”, a mai spus Mihai Stoica.

