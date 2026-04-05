Mesajul lui Ilie Năstase pentru Mircea Lucescu. Fostul selecţioner al României se află în comă indusă

Ilie Năstase (79 de ani) nu a dorit să comenteze legat de starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani). Fostul tenismen a precizat că nu a vorbit cu familia lui Mircea Lucescu pentru a afla exact care este starea fostului selecţioner al României.

Ilie Năstase i-a transmis multă sănătate lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner al României se află în comă indusă la Spitalul Universitar, după ce starea lui s-a înrăutăţit în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Mesajul lui Ilie Năstase pentru Mircea Lucescu: “Îi doresc să fie bine”

“(n.r: Cum vedeţi toată situaţia asta cu domnul Mircea Lucescu?) Nu ştiu, nu pot să mă pronunţ, că nu ştiu exact. Văd în fiecare zi comentarii diferite şi nu vreau să mă pronunţ. Trebuie să ştiu de la soţia lui sau de la băiatul lui. (n.r: Comunicatul spitalului spune că este în terapie intensivă. E o situaţie destul de critică la această oră) Dacă e declaraţia spitalului, aia e. Nu ştiu, n-am fost acolo, n-am vorbit cu familia. Îi doresc să fie bine”, a declarat Ilie Năstase, după încheierea turneului de tenis de la Bucureşti, deţinut de Ion Ţiriac.

Fiul lui Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu (57 de ani) va veni de urgenţă în ţară după meciul lui PAOK cu Panathinaikos. Va fi prima partidă pe care PAOK o va susţine în play-off în acest sezon. PAOK se luptă pentru titlu în anul centenarului.

Răzvan Lucescu va lua un avion privat imediat ce partida se va încheia. Fiul lui Mircea Lucescu a cucerit în Grecia două titluri şi două Cupe cu PAOK.