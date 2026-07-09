Mesajul postat de UEFA pentru Gabi Mureșan: “Suntem profund întristați”

Decesul lui Gabi Mureşan a avut ecou în întreaga lume. Şi UEFA a postat un mesaj de condoleanţe.
”Suntem profund întristați, alături de întreaga comunitate a fotbalului european, de dispariția fostului internațional român Gabriel Mureșan, la vârsta de 44 de ani.
Mureșan a adunat nouă selecții la echipa națională a României și a purtat banderola de căpitan la CFR Cluj, alături de care a câștigat trei titluri de campion în cei șase ani de succes petrecuți la club. De asemenea, a evoluat în UEFA Champions League.
Gândurile și sincerele noastre condoleanțe se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au cunoscut”, a transmis UEFA.
Gabi Mureșan a bifat 13 meciuri în grupele Champions League pentru CFR Cluj, dar și 4 în preliminariile celei mai importante competiții inter cluburi din lume.
On behalf of the European football community, we are saddened by the passing of former Romania international Gabriel Mureșan at the age of 44.
Mureșan earned nine caps for his country and captained CFR Cluj, winning three league titles during a successful six-year spell with the… pic.twitter.com/ymrA9cws8g
— UEFA (@UEFA) July 9, 2026
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