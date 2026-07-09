Mesajul postat de UEFA pentru Gabi Mureșan: “Suntem profund întristați”

Decesul lui Gabi Mureşan a avut ecou în întreaga lume. Şi UEFA a postat un mesaj de condoleanţe.

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”Suntem profund întristați, alături de întreaga comunitate a fotbalului european, de dispariția fostului internațional român Gabriel Mureșan, la vârsta de 44 de ani.

Mureșan a adunat nouă selecții la echipa națională a României și a purtat banderola de căpitan la CFR Cluj, alături de care a câștigat trei titluri de campion în cei șase ani de succes petrecuți la club. De asemenea, a evoluat în UEFA Champions League.

Gândurile și sincerele noastre condoleanțe se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au cunoscut”, a transmis UEFA.

Gabi Mureșan a bifat 13 meciuri în grupele Champions League pentru CFR Cluj, dar și 4 în preliminariile celei mai importante competiții inter cluburi din lume.