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Interul lui Cristi Chivu a transferat un portar care a scris istorie în Champions League! Vine de la o rivală din Serie A

Alex Ioniță Publicat: 9 iulie 2026, 14:39

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Interul lui Cristi Chivu a transferat un portar care a scris istorie în Champions League! Vine de la o rivală din Serie A

FOTO: Profimedia

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Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a reușit o nouă lovitură pe piața transferurilor! Campioana Italiei a transferat un portar care a scris istorie în Champions League, chiar de la o rivală din Serie A!

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Este vorba despre Ivan Provedel, care a fost legitimat în ultimele 4 sezoane la Lazio. Trei milioane de euro a plătit echipa lui Cristi Chivu pentru a realiza mutarea.

Interul lui Cristi Chivu l-a transferat pe Ivan Provedel, portar care a scris istorie în Champions League

Portarul de 32 de ani, cotat la suma de 3 milioane de euro potrivit Transfermarkt, a fost prezentat oficial de Inter prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. El a semnat un contract valabil pe 3 sezoane cu formația care a câștigat titlul în stagiunea precedentă de Serie A.

De menționat este faptul că Ivan Provedel a scris istorie în sezonul 2023/2024 din UEFA Champions League. Pe atunci portarul lui Lazio, italianul a înscris un gol cu capul în minutul 95 al unui duel cu Atletico Madrid, din prima etapă. El a devenit atunci primul portar care marchează după o fază fixă, în prelungiri, în istoria Ligii! O astfel de reușită a mai fost întâlnită, până atunci, doar în Europa League, în sezonul 2009/2010. Atunci, Sinan Bolat, care apăra pentru Standard Liege, a înscris tot printr-o lovitură de cap, în minutul 95, într-un meci cu AZ Alkmaar.

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De asemena, Provedel se află printre cei 5 portari care au reușit să marcheze într-o competiție organizată de UEFA. Iată cum arată lista completă:

  • Hans-Jorg Butt (3 goluri)
  • Sinan Bolat
  • Vincent Enyeama
  • Ivan Provedel
  • Anatoliy Trubin

În cariera sa, Ivan Provedel a mai jucat pentru: Treviso, Pordenone, Udinese, Chievo, Pisa, Perugia, Modena, Pro Vercelli, Empoli, Juve Stabia și Spezia. De notat este faptul că a adunat 5 selecții la reprezentativa U20 a Italiei, în intervalul 2013 – 2015.

Ce surpriză! Jucătorul dorit de Cristi Chivu a semnat în Turcia

Cristi Chivu îl monitoriza pe Nathan Ake în încercarea de a întări linia defensivă a Interului, iar suma de transfer ar fi fost una mai mult decât accesibilă, ținând cont de faptul că jucătorul se afla în ultimul an de contract cu Manchester City.

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În mod surprinzător, deși fotbalistul avea oferte de la cluburi importante din Europa, având chiar șansa de a continua în Premier League, acesta a ajuns în Turcia.

Nathan Ake se afla în ultimul an de contract cu Manchester City, iar stoperul olandez anunțase deja conducerea că va forța un transfer în această vară.

Dorit de Cristi Chivu la Inter, fotbalistul în vârstă de 31 de ani a semnat în cele din urmă cu Fenerbahce. Potrivit jurnalistului Jack Gaughan, suma de transfer ar fi de 7,5 milioane de lire sterline, la care s-ar mai putea adăuga un milion și jumătate bonusuri de performanță.

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