Interul lui Cristi Chivu a transferat un portar care a scris istorie în Champions League! Vine de la o rivală din Serie A

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a reușit o nouă lovitură pe piața transferurilor! Campioana Italiei a transferat un portar care a scris istorie în Champions League, chiar de la o rivală din Serie A!

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Este vorba despre Ivan Provedel, care a fost legitimat în ultimele 4 sezoane la Lazio. Trei milioane de euro a plătit echipa lui Cristi Chivu pentru a realiza mutarea.

Interul lui Cristi Chivu l-a transferat pe Ivan Provedel, portar care a scris istorie în Champions League

Portarul de 32 de ani, cotat la suma de 3 milioane de euro potrivit Transfermarkt, a fost prezentat oficial de Inter prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. El a semnat un contract valabil pe 3 sezoane cu formația care a câștigat titlul în stagiunea precedentă de Serie A.

It’s time to welcome our new Interista 🖤💙 pic.twitter.com/KsXpImRPXO

— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) July 8, 2026

De menționat este faptul că Ivan Provedel a scris istorie în sezonul 2023/2024 din UEFA Champions League. Pe atunci portarul lui Lazio, italianul a înscris un gol cu capul în minutul 95 al unui duel cu Atletico Madrid, din prima etapă. El a devenit atunci primul portar care marchează după o fază fixă, în prelungiri, în istoria Ligii! O astfel de reușită a mai fost întâlnită, până atunci, doar în Europa League, în sezonul 2009/2010. Atunci, Sinan Bolat, care apăra pentru Standard Liege, a înscris tot printr-o lovitură de cap, în minutul 95, într-un meci cu AZ Alkmaar.