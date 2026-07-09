Albion Rrahmani a semnat în Serie A! Câţi bani încasează Rapid

Albion Rrahmani a fost transferat de Sparta Praga în Serie A, la Venezia. Mutarea s-a făcut pentru 7,5 milioane de euro, plus 1 milion de euro bonusuri.
Albion Rrahmani este un fotbalist care a impresionat şi în Liga 1, iar atacantul kosovar a fost transferat de Sparta Praga de la Rapid. Transferul a fost unul important pentru giuleşteni, care au încasat la momentul respectiv suma de cinci milioane de euro.
Clubul giuleştean a păstrat şi 15% dintr-un viitor transfer. Asta înseamnă că Dan Şucu va încasa acum aproximativ 1,2 milione de euro!
Albion Rrahmani a fost prezentat deja oficial de Venezia.
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