Albion Rrahmani a semnat în Serie A! Câţi bani încasează Rapid

Albion Rrahmani, după un gol marcat pentru Rapid / Sport Pictures

Albion Rrahmani a fost transferat de Sparta Praga în Serie A, la Venezia. Mutarea s-a făcut pentru 7,5 milioane de euro, plus 1 milion de euro bonusuri.

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Albion Rrahmani este un fotbalist care a impresionat şi în Liga 1, iar atacantul kosovar a fost transferat de Sparta Praga de la Rapid. Transferul a fost unul important pentru giuleşteni, care au încasat la momentul respectiv suma de cinci milioane de euro.

Clubul giuleştean a păstrat şi 15% dintr-un viitor transfer. Asta înseamnă că Dan Şucu va încasa acum aproximativ 1,2 milione de euro!

Albion Rrahmani a fost prezentat deja oficial de Venezia.