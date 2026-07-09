Home | Fotbal | Fotbal extern | Albion Rrahmani a semnat în Serie A! Câţi bani încasează Rapid

Albion Rrahmani a semnat în Serie A! Câţi bani încasează Rapid

Radu Constantin Publicat: 9 iulie 2026, 14:39

Comentarii
Albion Rrahmani a semnat în Serie A! Câţi bani încasează Rapid

Albion Rrahmani, după un gol marcat pentru Rapid / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Albion Rrahmani a fost transferat de Sparta Praga în Serie A, la Venezia. Mutarea s-a făcut pentru 7,5 milioane de euro, plus 1 milion de euro bonusuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Albion Rrahmani este un fotbalist care a impresionat şi în Liga 1, iar atacantul kosovar a fost transferat de Sparta Praga de la Rapid. Transferul a fost unul important pentru giuleşteni, care au încasat la momentul respectiv suma de cinci milioane de euro.

Clubul giuleştean a păstrat şi 15% dintr-un viitor transfer. Asta înseamnă că Dan Şucu va încasa acum aproximativ 1,2 milione de euro!

Albion Rrahmani a fost prezentat deja oficial de Venezia.

 

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A luat 5,20 la Evaluarea Națională și a făcut contestație. Surpriză uriaşă după recorectarea lucrării
Observator
A luat 5,20 la Evaluarea Națională și a făcut contestație. Surpriză uriaşă după recorectarea lucrării
Gabi Mureșan lasă în urmă o moștenire uriașă! Banii, bunurile și afacerile fostului fotbalist
Fanatik.ro
Gabi Mureșan lasă în urmă o moștenire uriașă! Banii, bunurile și afacerile fostului fotbalist
15:42

A plecat de la naţionala Portugaliei şi e aproape de a semna cu o altă naţională eliminată deja de la Campionatul Mondial
15:12

Decizia luată de FRF după decesele lui Gabi Mureşan şi Radu Mărginean
14:59

Mesajul postat de UEFA pentru Gabi Mureșan: “Suntem profund întristați”
14:39

Interul lui Cristi Chivu a transferat un portar care a scris istorie în Champions League! Vine de la o rivală din Serie A
14:37

VIDEOScene incredibile la conferinţa de presă a lui Brahim Diaz! Doi reporteri, aproape de bătaie: “M-a lovit, m-a lovit”
14:00

Statistica în favoarea celor care spun că Argentina e ajutată de arbitraj la Cupa Mondială 2026
Vezi toate știrile
1 De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac! 2 A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii 3 „FIFA n-are pic de rușine!” Francezii, scandalizați după ce au văzut cine arbitrează meciul cu Maroc 4 Anunț bombă făcut de Marca: FBI investighează Federația de Fotbal din Argentina 5 Un nou sponsor pentru Dinamo! Numele companiei va apărea pe tricourile “câinilor” 6 Gigi Becali, ultimele detalii despre campania de achiziţii de la FCSB: “Cică am mai făcut două transferuri”
Citește și
Cele mai citite
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român