Ultimele momente din viaţa lui Gabi Mureșan, povestite de preotul cu care înota: “Mi-a zis…”

Apar noi informaţii despre cum s-a petrecut tragedia care a dus la moartea lui Gabi Mureşan. Fostul fotbalist s-a stins la 44 de ani, după ce a făcut saună şi a intrat în lac.
El a fost însoțit în lac de Toni Lucian Dumitru, preotul care slujește la Biserica „Sfântul Gheorghe” din localitatea Apold.
Ultimele momente din viaţă au fost tulburătoare.
„Am făcut o saună și ne-am băgat în lac, ca de obicei, fiindcă intram în lac periodic. În fiecare marți și joi făceam saună. De data asta, nu știu ce i-a trebuit să meargă până în capătul lacului. Eu i-am zis: «Stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă».
S-a dus departe și, când a venit înapoi, a zis: «Părinte, cred că nu mai pot». L-am întrebat: «Gabi, poți, vii?» A zis: «Da, da». M-am întors cu spatele, am dat să mă duc la cabană… Eu eram deja ieșit din lac, eram pe ponton, apoi mi-a zis iar: «Eu cred că nu mai pot».
M-am uitat, am văzut că dă din mâini și în timpul ăla m-am suit pe un paddle board și m-am dus în direcția în care l-am văzut ultima dată. Dar până am dat de două ori din lopata aia și am ridicat ochii încotro să mă duc, deja nu-l mai vedeam. M-am dus la nimereală și am început să mă scufund…. Chiar mă scufundam la nimereală, era și noapte. Cred că i s-a făcut rău… N-a fost de la saună, ci pur și simplu. Eu eram în lac, mă scufundam după el”, a povestit Toni Lucian Dumitru, conform GSP.
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