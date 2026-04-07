“Mi-a spus că dacă e să moară, moare în picioare”. Denis Drăguș, devastat după moartea lui Mircea Lucescu

Denis Drăguș, atacantul echipei naționale, a acordat o reacție după ce Mircea Lucescu s-a stins din viață la 80 de ani. Fotbalistul de la Gaziantep a catalogat vestea de marți seara drept una tragică și a povestit un dialog purtat cu fostul selecționer înainte de barajul cu Turcia care l-a marcat.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de marți organismul său a cedat.

Dialogul dintre Denis Drăguș și Mircea Lucescu ce l-a marcat pe atacant

La scurt timp după anunțul Spitalului Universitar, Denis Drăguș a acordat o reacție în exclusivitate pentru AntenaSport. Atacantul de 26 de ani, vizibil afectat de vestea primită, a vorbit la superlativ despre “Il Luce” și a dezvăluit o poveste care l-a marcat și care arată cum a tratat fostul selecționer fotbalul.

Într-un dialog cu Drăguș înainte de barajul cu Turcia, Lucescu i-a spus vârfului că în ciuda problemelor medicale pe care le-a avut la începutul anului, preferă să moară “în picioare”. Fotbalistul lui Gaziantep a recunoscut că acea întâmplare l-a marcat.

“E tragic, sincer. Pentru mine, chiar am avut o relație specială cu Nea Mircea și e… Nu știu, nu prea am cuvinte. Încă din momentul în care a venit la echipa națională m-a susținut, mi-a dat încredere, m-a ajutat în fiecare moment și chiar dacă a fost pentru o scurtă perioadă alături de noi, au fost momente de neuitat și cred că cu toții suntem recunoscători că am avut șansa și oportunitatea să lucrăm alături de dânsul.