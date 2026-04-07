“Mi-a spus că dacă e să moară, moare în picioare”. Denis Drăguș, devastat după moartea lui Mircea Lucescu

Denis Drăguș, atacantul echipei naționale, a acordat o reacție după ce Mircea Lucescu s-a stins din viață la 80 de ani. Fotbalistul de la Gaziantep a catalogat vestea de marți seara drept una tragică și a povestit un dialog purtat cu fostul selecționer înainte de barajul cu Turcia care l-a marcat.
Mircea Lucescu a murit la 80 de ani la capătul unei perioade în care s-a confruntat cu probleme medicale constante. Internat la Spitalul Universitar pe 29 martie, la scurt timp după barajul României cu Turcia, fostul selecționer se afla de duminică dimineața în comă indusă după ce starea sa s-a agravat, iar în seara zilei de marți organismul său a cedat.
Dialogul dintre Denis Drăguș și Mircea Lucescu ce l-a marcat pe atacant
La scurt timp după anunțul Spitalului Universitar, Denis Drăguș a acordat o reacție în exclusivitate pentru AntenaSport. Atacantul de 26 de ani, vizibil afectat de vestea primită, a vorbit la superlativ despre “Il Luce” și a dezvăluit o poveste care l-a marcat și care arată cum a tratat fostul selecționer fotbalul.
Într-un dialog cu Drăguș înainte de barajul cu Turcia, Lucescu i-a spus vârfului că în ciuda problemelor medicale pe care le-a avut la începutul anului, preferă să moară “în picioare”. Fotbalistul lui Gaziantep a recunoscut că acea întâmplare l-a marcat.
“E tragic, sincer. Pentru mine, chiar am avut o relație specială cu Nea Mircea și e… Nu știu, nu prea am cuvinte. Încă din momentul în care a venit la echipa națională m-a susținut, mi-a dat încredere, m-a ajutat în fiecare moment și chiar dacă a fost pentru o scurtă perioadă alături de noi, au fost momente de neuitat și cred că cu toții suntem recunoscători că am avut șansa și oportunitatea să lucrăm alături de dânsul.
E trist și n-avem decât să transmitem familiei toate gândurile bune și să ne bucurăm că am reușit să fim contemporani cu dânsul. Sunt șocat și știu că m-a sunat chiar înainte de accidentare, de-asta e totul atât de… mi se pare că s-a întâmplat atât de repede.
În momentul în care m-a sunat să mă întrebe de accidentare, ce s-a întâmplat, urma meciul cu Turcia și o eventuală finală și m-a șocat momentul.. M-a întrebat de accidentare și l-am întrebat și eu pe dânsul dacă e totul ok, nu vorbisem cu el de la ultima convocare, văzusem că s-a scris că are probleme.
L-am întrebat dacă e ok, mi-a răspuns că dacă e să moară, moare în picioare, m-a șocat. Chiar dacă nu avea probabil acordul medicilor 100%, era hotărât să își dea și ultima suflare pentru România. Eu am rămas șocat. Cam ăsta e un rezumat scurt la ce a însemnat Nea Mircea pentru fotbal și fotbalul pentru Nea Mircea“, a spus Drăguș.
Prima reacție din partea FRF după moartea lui Mircea Lucescu
“Federația Română de Fotbal își exprimă regretul nemărginit în urma trecerii în neființă a celui care a fost, este și va rămâne o legendă absolută: Mircea Lucescu. Fotbalul nostru pierde astăzi nu doar un tactician genial, ci un mentor, un vizionar și un simbol național care a purtat tricolorul pe cele mai înalte culmi ale succesului mondial.
Mircea Lucescu a lăsat în urmă o moștenire colosală, greu de egalat în istoria sportului rege. Ca jucător, a fost esența eleganței și a inteligenței în teren. Emblematic pentru Dinamo București, club alături de care a cucerit 7 titluri de campion, Lucescu a strălucit și sub culorile echipei naționale. Momentul de referință rămâne Cupa Mondială din 1970, unde, din postura de căpitan al “Generației de la Guadalajara”, a înfruntat legende precum Pelé și Bobby Moore.
Însă adevărata sa dimensiune de geniu s-a văzut pe banca tehnică. Mircea Lucescu a fost antrenorul care a adus fotbalul modern în România, ducând echipa națională la EURO 1984 și punând bazele marii echipe a Corvinului Hunedoara. Succesele sale internaționale, trofeele europene cucerite, triumfurile cu Galatasaray și Beşiktaş în Turcia, perioada de la Şahtior Doneţk, în Ucraina, l-au plasat în panteonul celor mai titrați antrenori din istoria fotbalului mondial.
În vara lui 2024 s-a întors la Echipa Națională pe care a iubit-o fără margini. Sub conducerea sa, România a reușit o campanie de excepție în Liga Națiunilor, șase victorii din șase meciuri, în urma căreia reprezentativa noastră a obținut locul în play-off-ul din martie, pentru accederea la Campionatul Mondial din vara aceasta.
Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină.
Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace! În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată“, au scris cei de la frf.ro.
- Colegul lui Mircea Lucescu de la naţională a plâns în hohote când a auzit de deces: “Cel mai mare om”
- Cum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu
- Președintele Nicușor Dan, reacție după moartea lui Mircea Lucescu: “Un adevărat ambasador al României”
- Florin Tănase, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „A fost o onoare! Rămas bun, nea Mircea”
- Cornel Dinu, distrus după moartea lui Mircea Lucescu: „Fotbalul l-a ucis”