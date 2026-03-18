Mihai Pintilii, ofertă din fotbalul românesc. Poate antrena în play-off!

Mihai Pintilii a părăsit FCSB, după ce echipa a ratat să prindă un loc de play-off. Dacă iniţial a anunţat că va merge împreună cu Elias Charalambous la o altă echipă, acum el pare tentat să aleagă o carieră de “principal”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă nu deține încă Licența Pro, Pintilii a primit propunerea de a deveni antrenor principal la un club care are ca obiectiv promovarea în Liga 1, FC Voluntari, anunţă golazo.ro. Pintilii deţine Licenţa A, care îi permite să activeze ca antrenor pricipal în Liga 2 din România. Tehnicianul pare tentat să dea curs ofertei, iar în cazul în care reuşeşte să ducă echipa în Liga 1, el poate rămâne pe bancă, deoarece regulamentul permite antrenorilor care reuşesc prmovarea să rămână “principali” chiar dacă nu au Licenţa Pro.

Oficialii de la FC Voluntari l-ar fi invitat pe Pintilii la meciul cu Chindia, de duminică, urmând ca apoi să se decidă dacă vine sau nu la echipă.