Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat la FCSB, înaintea meciului cu Fenerbahce: „Chiar toți sunt amatori?” - Antena Sport

Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat la FCSB, înaintea remizei cu Fenerbahce, scor 1-1, din ultima etapă a grupei de Europa League. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că Siyabonga Ngezana nu era dispus să joace, din cauza oboselii.

Mihai Stoica a transmis că de-a lungul sezonului, fundașul central a purtat discuții cu Elias Charalambous, mărturisindu-i antrenorului său că este obosit.

Mihai Stoica, dezvăluiri despre Siyabonga Ngezana după FCSB – Fenerbahce 1-1

MM a mai declarat faptul că Siyabonga Ngezana nu era „pregătit” pentru unele meciuri, explicând astfel și forma modestă arătată de fundașul sud-africa, pe parcursul acestui sezon.

Mihai Stoica s-a mai plâns și de faptul că UEFA nu le permite echipelor să facă modificări de lot, după pauza de iarnă.

„Vă relatez o discuție pe care Elias a avut-o în acest sezon cu Ngezana. A spus: ‘Coach, lasă-mă să nu joc meciul ăsta. Nu sunt bine!’. Elias a spus: ‘Nu avem altă soluție’. A răspuns: ‘Bine, o repriză?’. Elias a spus nu. Ngezana a insistat: ‘Coach, sunt obosit’. Unde ești obosit, la cap sau la picioare? Și Ngezana a făcut semn la cap.