Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat la FCSB, înaintea meciului cu Fenerbahce: „Chiar toți sunt amatori?” - Antena Sport

Viviana Moraru Publicat: 30 ianuarie 2026, 18:00

Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat la FCSB, înaintea meciului cu Fenerbahce: Chiar toți sunt amatori?”

Mihai Stoica, pe stadion / Sport Pictures

Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat la FCSB, înaintea remizei cu Fenerbahce, scor 1-1, din ultima etapă a grupei de Europa League. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că Siyabonga Ngezana nu era dispus să joace, din cauza oboselii. 

Mihai Stoica a transmis că de-a lungul sezonului, fundașul central a purtat discuții cu Elias Charalambous, mărturisindu-i antrenorului său că este obosit.  

Mihai Stoica, dezvăluiri despre Siyabonga Ngezana după FCSB – Fenerbahce 1-1 

MM a mai declarat faptul că Siyabonga Ngezana nu era „pregătit” pentru unele meciuri, explicând astfel și forma modestă arătată de fundașul sud-africa, pe parcursul acestui sezon.  

Mihai Stoica s-a mai plâns și de faptul că UEFA nu le permite echipelor să facă modificări de lot, după pauza de iarnă. 

„Vă relatez o discuție pe care Elias a avut-o în acest sezon cu Ngezana. A spus: ‘Coach, lasă-mă să nu joc meciul ăsta. Nu sunt bine!’. Elias a spus: ‘Nu avem altă soluție’. A răspuns: ‘Bine, o repriză?’. Elias a spus nu. Ngezana a insistat: ‘Coach, sunt obosit’. Unde ești obosit, la cap sau la picioare? Și Ngezana a făcut semn la cap. 

Fotbaliștii pot fi obosiți și mental. Există fotbaliști care se tem de zboruri. Ngezana a fost doar prin avioane. A venit, a plecat la Cupa Africii, apoi a jucat la niște temperaturi pe care Africa nu le va simți niciodată. 

 El (n.r. Ngezana) nu era pregătit pentru jocul acesta. Dar nu erau soluții. 

 Chiar toți suntem amatori? Este și un regulament stupid în competiție. Nu ai cum să faci schimbări în lot deși este deschisă perioada de transferuri. Sunt cluburi care acționează în perioada aceasta de transferuri. 

 Sunt multe chestiuni care se întâmplă și e ușor să acuzi, dar sunt și probleme personale ale jucătorilor. Sunt multe lucruri care contribuie la evoluția echipelor și a jucătorilor”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro. 

