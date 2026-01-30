Gafă incredibilă în CFR Cluj - Metaloglobus. Portarul lui Daniel Pancu și-a scăpat mingea în propria poartă - Antena Sport

Gafă uriașă în duelul dintre CFR Cluj și Metaloglobus, din etapa a 24-a din Liga 1. Mihai Popa, portarul echipei lui Daniel Pancu, și-a scăpat mingea în propria poartă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Metaloglobus a deschis scorul prin Visic, în minutul nouă. Cinci minute mai târziu, Alibek Aliev a restabilit egalitatea, din pasa lui Andrei Cordea.

Gafă incredibilă în CFR Cluj – Metaloglobus

În minutul 51, Metaloglobus a preluat din nou conducerea. Adrian Sîrbu a reușit să marcheze cu un șut din interiorul careului, după ce Mihai Popa a scăpat mingea printre picioare, în propria poartă.

Faza golului a pornit în urma unui corner executat de CFR Cluj. Balonul a fost degajat lung de portarul lui Metaloglobus, ajungând la Sabater, care i-a pasat lui Adrian Sîrbu, în interiorul careului. Tânărul atacant al nou-promovatei a reușit să puncteze la șase minute după ce a fost trimis pe teren.

După golul marcat de Metaloglobus, cei de la CFR Cluj au protestat, în urma unui duel petrecut în careul bucureștenilor, la corner. Clujenii au cerut un penalty după faultul comis asupra lui Sinyan. Faza a fost verificată în camera VAR, însă în cele din urmă s-a acordat golul pentru Metaloglobus.