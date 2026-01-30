Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gafă incredibilă în CFR Cluj - Metaloglobus. Portarul lui Daniel Pancu și-a scăpat mingea în propria poartă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gafă incredibilă în CFR Cluj – Metaloglobus. Portarul lui Daniel Pancu și-a scăpat mingea în propria poartă

Gafă incredibilă în CFR Cluj – Metaloglobus. Portarul lui Daniel Pancu și-a scăpat mingea în propria poartă

Viviana Moraru Publicat: 30 ianuarie 2026, 18:33

Comentarii
Gafă incredibilă în CFR Cluj – Metaloglobus. Portarul lui Daniel Pancu și-a scăpat mingea în propria poartă

Mihai Popa, gafă uriașă în CFR Cluj - Metaloglobus/ Captură Prima Sport

Gafă uriașă în duelul dintre CFR Cluj și Metaloglobus, din etapa a 24-a din Liga 1. Mihai Popa, portarul echipei lui Daniel Pancu, și-a scăpat mingea în propria poartă.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Metaloglobus a deschis scorul prin Visic, în minutul nouă. Cinci minute mai târziu, Alibek Aliev a restabilit egalitatea, din pasa lui Andrei Cordea. 

Gafă incredibilă în CFR Cluj – Metaloglobus 

În minutul 51, Metaloglobus a preluat din nou conducerea. Adrian Sîrbu a reușit să marcheze cu un șut din interiorul careului, după ce Mihai Popa a scăpat mingea printre picioare, în propria poartă. 

Faza golului a pornit în urma unui corner executat de CFR Cluj. Balonul a fost degajat lung de portarul lui Metaloglobus, ajungând la Sabater, care i-a pasat lui Adrian Sîrbu, în interiorul careului. Tânărul atacant al nou-promovatei a reușit să puncteze la șase minute după ce a fost trimis pe teren. 

După golul marcat de Metaloglobus, cei de la CFR Cluj au protestat, în urma unui duel petrecut în careul bucureștenilor, la corner. Clujenii au cerut un penalty după faultul comis asupra lui Sinyan. Faza a fost verificată în camera VAR, însă în cele din urmă s-a acordat golul pentru Metaloglobus.  

Reclamă
Reclamă

În minutul 70, CFR Cluj a reușit să restabilească egalitatea. Andrei Cordea a transformat cu emoții un penalty, ajungând la zece goluri marcate în acest sezon. 

Echipele de start:  

CFR Cluj: M. Popa – Kun, Sinyan, M. Ilie, Abeid – Păun, Muhar, Djokovic – Cordea, Aliev, Korenica
Rezerve: Vâlceanu, Gal, Camora, Masic, Braun, Keita, Perianu, Fica, Șfaiț, Biliboc, Zahovic, Slimani
Antrenor: Daniel Pancu  

Care este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteoCare este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteo
Reclamă

Metaloglobus: Gavrilaș – A. Gheorghe, Bădescu, Pasagic, R. Neacșu – D. Irimia, Fl. Purece, Sabater, Dr. Irimia – Visic, Ely Lopes
Rezerve: Nedelcovici, Huiban, Sava, Zakir, Barreto, Abbey, Sârbu, Lis, Cestor, Ghimfuș
Antrenor: Mihai Teja 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Care este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteo
Observator
Care este amenda dacă nu aprinzi luminile de ceaţă pe astfel de condiţii meteo
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update exclusiv
Fanatik.ro
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update exclusiv
19:17
Mesajul lui Alibek Aliev pentru colegii săi după ce a fost omul meciului în CFR Cluj – Metaloglobus 4-2!
19:00
Dinamo – Petrolul LIVE TEXT (20:00). “Câinii roşii” pot urca pe primul loc! Echipele de start
18:55
CFR Cluj – Metaloglobus 4-2. Echipa lui Pancu a întors fabulos scorul şi s-a apropiat la un punct de play-off
18:47
Impresarul Cătălin Sărmășan, suspendat un an pentru pariuri. Situație șocantă în fotbalul românesc
18:25
Dezastru pentru Marius Şumudică! Echipa lui a suferit o nouă înfrângere după ce a ratat un penalty
18:00
Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat la FCSB, înaintea meciului cu Fenerbahce: „Chiar toți sunt amatori?”
Vezi toate știrile
1 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 2 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 5 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” 6 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”