„Să avem grijă”. Avertisment pentru Cristi Chivu, după ce Inter și-a aflat următoarea adversară din Champions League - Antena Sport

Javier Zanetti a oferit prima reacție, după ce Interul lui Cristi Chivu și-a aflat următoarea adversară din Champions League. În play-off-ul pentru optimi, trupa antrenorului român se va duela cu Bodo/Glimt.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zanetti, care este vicepreședintele lui Inter, a amintit de victoria uriașă obținută de norvegieni în ultima etapă a grupei de Champions League, scor 2-1, pe terenul lui Atletico Madrid. Înaintea acestui meci, Bodo/Glimt a învins-o și pe Manchester City, scor 3-1.

Avertisment pentru Cristi Chivu, înainte „dublei” lui Inter cu Bodo/Glimt

Javier Zanetti a mai subliniat că elevii lui Cristi Chivu trebuie să se pregătească și pentru terenul sintetic care îi așteaptă în Norvegia. Meciul tur cu Bodo/Glimt se va disputa pe 17 februarie, iar returul o săptămână mai târziu.

„Nu e o surpriză, am văzut că au învins pe terenul dificil al lui Atletico Madrid, în ultimul meci. Trebuie să avem grijă și să ne pregătim cât mai bine posibil. Suntem fericiți că putem întâlni această echipă.

Sunt meciuri speciale. Se va juca pe teren sintetic și va fi foarte frig. Dar asta a fost tragerea, trebuie să ne pregătim.