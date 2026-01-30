CFR Cluj – Metaloglobus 1-1. Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă - Antena Sport

Închide meniul
CFR Cluj – Metaloglobus 1-1. Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă

CFR Cluj – Metaloglobus 1-1. Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă

Viviana Moraru Publicat: 30 ianuarie 2026, 16:42

CFR Cluj – Metaloglobus 1-1. Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă

Daniel Pancu, în timpul unui meci / Sport Pictures

CFR Cluj – Metaloglobus, duelul care deschide etapa a 24-a din Liga 1, e în format live score, pe as.ro, de la ora 17:00. Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă în campionat.  

CFR Cluj s-a impus categoric în partida cu FCSB din etapa precedentă, scor 4-1. Grație succesului, clujenii i-au depășit pe campioni în clasament.  

CFR Cluj – Metaloglobus 1-1

Min. 14: CFR Cluj – Metaloglobus 1-1! Alibek a egalat

Min. 9: CFR Cluj – Metaloglobus 0-1! Oaspeţii au deschis surprinzător scorul, prin Visic

Min. 1: A început partida!

Update: Minut de reculegere în memoria fanilor PAOK decedaţi în urma accidentului rutier teribil din Timiş

Echipele de start:  

CFR Cluj: M. Popa – Kun, Sinyan, M. Ilie, Abeid – Păun, Muhar, Djokovic – Cordea, Aliev, Korenica
Rezerve: Vâlceanu, Gal, Camora, Masic, Braun, Keita, Perianu, Fica, Șfaiț, Biliboc, Zahovic, Slimani
Antrenor: Daniel Pancu 

Vremea 2 februarie-2 martie. După valul de ger, temperaturile urcă ușor, însă cu ploi abundenteVremea 2 februarie-2 martie. După valul de ger, temperaturile urcă ușor, însă cu ploi abundente
Metaloglobus: Gavrilaș – A. Gheorghe, Bădescu, Pasagic, R. Neacșu – D. Irimia, Fl. Purece, Sabater, Dr. Irimia – Visic, Ely Lopes
Rezerve: Nedelcovici, Huiban, Sava, Zakir, Barreto, Abbey, Sârbu, Lis, Cestor, Ghimfuș
Antrenor: Mihai Teja 

CFR Cluj ocupă locul nouă în Liga 1, cu 32 de puncte, după 23 de meciuri disputate. Clujenii sunt la patru puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Oțelul. 

De cealaltă parte, Metaloglobus este ultima clasată în Liga 1, cu 11 puncte acumulate. În acest an, nou-promovata a fost învinsă de FC Argeș și de Rapid.  

Cele două echipe s-au duelat de două ori în acest sezon. În meciul tur de campionat, partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar meciul din grupele Cupei României s-a terminat tot cu o remiză, scor 2-2. 

