CFR Cluj – Metaloglobus 1-1. Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă - Antena Sport

Metaloglobus: Gavrilaș – A. Gheorghe, Bădescu, Pasagic, R. Neacșu – D. Irimia, Fl. Purece, Sabater, Dr. Irimia – Visic, Ely Lopes

Rezerve: Nedelcovici, Huiban, Sava, Zakir, Barreto, Abbey, Sârbu, Lis, Cestor, Ghimfuș

Antrenor: Mihai Teja

CFR Cluj ocupă locul nouă în Liga 1, cu 32 de puncte, după 23 de meciuri disputate. Clujenii sunt la patru puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Oțelul.

De cealaltă parte, Metaloglobus este ultima clasată în Liga 1, cu 11 puncte acumulate. În acest an, nou-promovata a fost învinsă de FC Argeș și de Rapid.

Cele două echipe s-au duelat de două ori în acest sezon. În meciul tur de campionat, partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar meciul din grupele Cupei României s-a terminat tot cu o remiză, scor 2-2.