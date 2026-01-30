E gata! S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Farul - Antena Sport

Denis Alibec a ajuns la un acord pentru a semna cu Farul, despărțindu-se astfel de FCSB. Atacantul de 35 de ani se întoarce la formația din Constanța după jumătate de sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din informațiile AntenaSport, transferul lui Denis Alibec la Farul s-a rezolvat, atacantul fiind deja la Constanța, la noua echipă.

S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Farul

Denis Alibec a plecat de la FCSB după jumătate de sezon. El a semnat cu campioana în vară, însă nu a reușit să se impună sub comanda lui Elias Charalambous, bifând puține minute.

Denis Alibec mai avea contract cu FCSB până la finalul sezonului, însă va fi cedat gratis de Gigi Becali la Farul. Atacantul va lupta alături de constănțeni pentru calificarea în play-off, trupa lui Ianis Zicu fiind pe locul zece, cu 31 de puncte.

Denis Alibec, cotat la suma de 500.000 de euro, a bifat 14 meciuri la FCSB, în toate competițiile, reușind să marcheze un gol în duelul cu Gloria Bistrița din grupele Cupei României.