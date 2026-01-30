E gata! S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Farul - Antena Sport

Închide meniul
E gata! S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB la Farul

Viviana Moraru Publicat: 30 ianuarie 2026, 17:14

Denis Alibec - Antena Sport

Denis Alibec a ajuns la un acord pentru a semna cu Farul, despărțindu-se astfel de FCSB. Atacantul de 35 de ani se întoarce la formația din Constanța după jumătate de sezon. 

Din informațiile AntenaSport, transferul lui Denis Alibec la Farul s-a rezolvat, atacantul fiind deja la Constanța, la noua echipă.  

Denis Alibec a plecat de la FCSB după jumătate de sezon. El a semnat cu campioana în vară, însă nu a reușit să se impună sub comanda lui Elias Charalambous, bifând puține minute. 

Denis Alibec mai avea contract cu FCSB până la finalul sezonului, însă va fi cedat gratis de Gigi Becali la Farul. Atacantul va lupta alături de constănțeni pentru calificarea în play-off, trupa lui Ianis Zicu fiind pe locul zece, cu 31 de puncte.  

 Denis Alibec, cotat la suma de 500.000 de euro, a bifat 14 meciuri la FCSB, în toate competițiile, reușind să marcheze un gol în duelul cu Gloria Bistrița din grupele Cupei României.  

 Alături de Farul, Denis Alibec a reușit să cucerească titlul în sezonul 2022-2023, el fiind unul dintre cei mai buni jucători ai constănțenilor în stagiunea respectivă, cu 11 goluri marcate și cinci pase decisive oferite în cele 24 de meciuri disputate. 

Ce a spus Gigi Becali despre plecarea lui Denis Alibec

Denis Alibec semnează cu Farul Constanţa. El pleacă liber de contract de la FCSB, cu toate că iniţial Gigi Becali anunţase că vrea 200.000 de euro pentru el. 

„Să vorbesc cu ei, poate îl vor pe Politic. Poate îl dau pe George (Tavi Popescu), să vedem ce luăm noi. Le-am zis să îl ia ei pe Alibec, Gică îl mai face, îl mai drege. Îl lăsăm liber. Ne-am înțeles, mâine (vineri) face actele. Ei vor să îl bage duminică să joace. Facem contract de transfer. Am zis că Alibec va juca acolo, poate să ne ajute cu adversarii noștri”, a spus Gigi Becali la Prima Sport. 

