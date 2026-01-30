Dezastru pentru Marius Şumudică! Echipa lui a suferit o nouă înfrângere după ce a ratat un penalty - Antena Sport

Marius Şumudică (54 de ani) trece prin momente grele pe banca lui Al-Okhdood. Formaţia antrenată de român putea să deschidă scorul în minutul 20, atunci când a avut un penalty, dar Khaled Narey a ratat lovitura de la 11 metri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Al Tawoon avea să câştige partida cu 1-0, după un gol marcat de Mohammed Al-Qahtani în minutul 58.

Echipa lui Marius Şumudică a ratat un penalty şi a mai pierdut un meci

În urma acestui rezultat, Al Tawoon este pe locul 5 în prima ligă din Arabia Saudită, cu 38 de puncte, la 8 în spatele liderului Al Hilal. Echipa lui Şumudică e pe penultimul loc, 17, cu numai 9 puncte. Ultimele 3 echipe retrogradează în Liga a 2-a din Arabia Saudită.

În spatele lui Al-Okhdood este doar Al Najma, care are 5 puncte. Echipa aflată pe 16, Damac, fosta formaţie a lui Nicolae Stanciu (32 de ani), are 11 puncte.

Pentru formaţia lui Şumudică urmează duelul de acasă cu Neom, formaţie aflată pe 10 şi apoi un meci în deplasare chiar cu liderul Al Hilal.