Dezastru pentru Marius Şumudică! Echipa lui a suferit o nouă înfrângere după ce a ratat un penalty - Antena Sport

Marius Şumudică (54 de ani) trece prin momente grele pe banca lui Al-Okhdood. Formaţia antrenată de român putea să deschidă scorul în minutul 20, atunci când a avut un penalty, dar Khaled Narey a ratat lovitura de la 11 metri.
Al Tawoon avea să câştige partida cu 1-0, după un gol marcat de Mohammed Al-Qahtani în minutul 58.
Echipa lui Marius Şumudică a ratat un penalty şi a mai pierdut un meci
În urma acestui rezultat, Al Tawoon este pe locul 5 în prima ligă din Arabia Saudită, cu 38 de puncte, la 8 în spatele liderului Al Hilal. Echipa lui Şumudică e pe penultimul loc, 17, cu numai 9 puncte. Ultimele 3 echipe retrogradează în Liga a 2-a din Arabia Saudită.
În spatele lui Al-Okhdood este doar Al Najma, care are 5 puncte. Echipa aflată pe 16, Damac, fosta formaţie a lui Nicolae Stanciu (32 de ani), are 11 puncte.
Pentru formaţia lui Şumudică urmează duelul de acasă cu Neom, formaţie aflată pe 10 şi apoi un meci în deplasare chiar cu liderul Al Hilal.
Etapa trecută echipa lui Şumudică a fost învinsă de formaţia lui Karim Benzema, Al Ittihad, cu 2-1.
- Tragerea la sorți a play-off-ului pentru optimile Europa League: Răzvan Lucescu îl întâlneşte pe Ionuț Radu
- Răzvan Lucescu a răbufnit la adresa arbitrajului după meciul Lyon – PAOK: “A fost oribil!”
- Cine este antrenorul care se pregătește să preia Real Madrid. Au început negocierile
- Karim Benzema se simte jignit! Propunerea incredibilă primită pentru a rămâne la Al-Ittihad
- Nicolae Stanciu, prezentat oficial. Românul va încasa maximul de bani pe care îi putea primi. Salariul uriaș