Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: "Poate să plece de mâine" - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat că va da afară un jucător de la FCSB, pe Denis Alibec, după umilința cu Dinamo Zagreb. Atacantul de 35 de ani l-a nemulțumit pe patronul roș-albaștrilor, după evoluția din meciul din Croația, pierdut cu scorul de 1-4, în Europa League.

Denis Alibec a fost trimis în teren în minutul 66 al partidei de la Zagreb, atunci când l-a înlocuit pe Daniel Bîrligea. Atacantul a avut o prestație modestă și Gigi Becali l-a anunțat că poate pleca de la echipă.

Gigi Becali îl dă afară de la FCSB pe Denis Alibec, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb

Gigi Becali a declarat că așteaptă o ofertă pentru Denis Alibec, ținând cont că atacantul mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului. Patronul campioanei vrea să obțină suma de 200.000 de euro în schimbul acestuia.

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanţi. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Nici la Tavi nu mai am speranţe.

Nu mai are bărbăţie, dar fotbalul nu e pe floricele. El ştie jocul, vede jocul. Numai că trebuie bărbăţie. Nu ştiu ce va fi cu el. De aia l-am băgat, să văd despre ce e vorba”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.