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Mircea Lucescu ar fi împlinit 81 de ani! CS Dinamo, mesaj emoționant: „Cel mai valoros antrenor român”

Radu Constantin Publicat: 29 iulie 2026, 9:20

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Mircea Lucescu ar fi împlinit 81 de ani! CS Dinamo, mesaj emoționant: „Cel mai valoros antrenor român

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026 / Sport Pictures

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Pe 29 iulie 2026, regretatul Mircea Lucescu ar fi împlinit 81 de ani.

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De-a lungul a peste cinci decenii petrecute pe banca tehnică, Mircea Lucescu a pregătit echipe importante precum Dinamo București, Brescia, Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, cucerind numeroase trofee interne și internaționale.

Ca semn de prețuire, CS Dinamo a postat un mesaj emoționant.

„RIP Mircea Lucescu!
Astăzi l-am fi sărbătorit pe cel mai valoros antrenor român din istoria fotbalului românesc. Mircea Lucescu ar fi împlinit 81 de ani și, ca întotdeauna, ne-am fi amintit toate reperele fabuloasei sale cariere. Pe 7 aprilie 2026, Mircea Lucescu a trecut însă în eternitate, iar astăzi vom ridica un gând pios pentru el”, este mesajul dinamoviștilor.

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