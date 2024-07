Mircea Lucescu, în Top 100 al celor mai buni antrenori din toate timpurile! Doi antrenori români îi iau faţa lui "Il Luce"! - Antena Sport

Mircea Lucescu, în Top 100 al celor mai buni antrenori din toate timpurile! Mircea Lucescu, în timpul unui interviu / AntenaSport Mircea Lucescu a fost inclus într-un Top 100 al celor mai buni antrenori din toate timpurile! Topul a fost realizat de revista britanică FourFourTwo. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Trei antrenori români au fost incluşi în acest top: regretatul Ştefan Kovacs, Emeric Ienei şi Mircea Lucescu. Ştefan Kovacs, care a decedat în 1995, este cel mai bine clasat antrenor român din acest top. El ocupă poziţia 62. Mircea Lucescu, în Top 100 al celor mai buni antrenori din toate timpurile! Doi antrenori români îi iau faţa lui „Il Luce”! Emeric Ienei se află pe locul 63 în topul realizat de britanici, iar Mircea Lucescu pe locul 87. Scoţianul Sir Alex Ferguson ocupă primul loc, iar pe locul 2 se află regretatul Rinus Michels. Pep Guardiola ocupă locul 5 în topul celor mai buni antrenori din toate timpurile. Topul celor mai buni antrenori din toate timpurile, realizat de FourFourTwo: 1. Sir Alex Ferguson

2. Rinus Michels

3. Johan Cruyff

4. Bill Shankly

5. Pep Guardiola

6. Arrigo Sacchi

7. Sir Matt Busby

8. Helenio Herrera

9. Ernst Happel

10. Valeriy Lobanovskyi Reclamă

Reclamă 4

…

62. Ştefan Kovacs

63. Emeric Ienei

Reclamă

… 78. Mircea Lucescu Ştefan Kovacs a cucerit 7 trofee cu Ajax Amsterdam Ştefan Kovacs a preluat Ajax Amsterdam chiar de la Rinus Michels, antrenorul clasat pe locul 2 în topul realizat de britanici. Ştefan Kovacs a antrenat Ajax-ul din care făceau parte, la acea vreme, Johan Cruyff şi Johan Neeskens. „Pişti” Kovacs a cucerit cu Ajax Amsterdam, ca antrenor, 2 Cupe ale Campionilor Europeni, în 1971-1972 și 1972-1973, 2 titluri și o Supercupă a Olandei, Supercupa Europei și Cupa Intercotinentală. Emeric Ienei a fost pe banca Stelei la cea mai mare performanţă a unei echipe de club româneşti din toate timpurile, câştigarea Cupei Campionilor Europeni. Pe 7 mai 1986, cu Emeric Ienei pe bancă, Steaua o învingea pe FC Barcelona, la loviturile de departajare, în finala de la Sevilla. A fost 0-0 după timpul regulamentar şi după cele două reprize, a câte 15 minute fiecare, de prelungiri. La loviturile de departajare, Helmut Duckadam a intrat în Cartea Recordurilor. El a apărat 4 lovituri de la 11 metri. De partea cealaltă, pentru Steaua au înscris de la punctul cu var Marius Lăcătuş şi Gabi Balint. Emeric Ienei a mai cucerit, ca antrenor al Stelei, în afară de Cupa Campionilor Europeni, 6 titluri de campion al României şi 3 Cupe ale României. Mircea Lucescu, tehnicianul român clasat pe poziţia a 87-a în topul all-time al celor mai buni antrenori din istorie, a cucerit 36 de trofee de-a lungul carierei. Deţine recordul, din acest punct de vedere, în rândul antrenorilor români. Dintre cele 36 de trofee, 23 au fost cucerite cu echipa ucraineană Şahtior Doneţk. De altfel, Lucescu este pe locul 3 într-un clasament al antrenorilor cu cele mai multe trofee din istorie. Pe primul loc e Sir Alex Ferguson, cu 49 de trofee, iar pe 2 se află Pep Guardiola, cu 37.

Ce spunea Johan Cruyff despre regretatul Ştefan Kovacs

Johan Cruyff l-a numit „un tehnician desăvârşit” pe Ştefan Kovacs. Cruyff i-a reproşat, totuşi, fostului său antrenor că era prea blând cu jucătorii Ajax-ului, pe care îi pregătea.

„Era doar un om blând, cu simțul umorului. Un tehnician desăvârșit. Rezultatele arată că a fost bun”, declara Johan Cruyff despre Ştefan Kovacs, într-un interviu pentru The Guardian.

„Kovacs a fost un bun tehnician, dar nu pot să nu-i reproșez că era prea blând. Michels (n.r.: antrenorul lui Ajax înainte de Kovacs) era mai profesionist. În primul an cu Kovacs am jucat și mai frumos, fiindcă eram fotbaliști de top. Apoi românul ne-a dat foarte mare libertate, iar ordinea s-a dus și totul s-a terminat. Dacă am fi rămas uniți, am fi putut fi campionii Europei pentru totdeauna”, mai declara Johan Cruyff.