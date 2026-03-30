Mircea Sandu, un nou atac la FRF şi Răzvan Burleanu: “Eu nu am venit din Securitate sau corporatism!”

Radu Constantin Publicat: 30 martie 2026, 17:27

Comentarii
Mircea Sandu, în timpul unui interviu/ Hepta

România a arătat o nouă prezenţă la Mondial, iar Mircea Lucescu a resimţit probleme de sănătate, iar la unul dintre antrenamentele naţionalei a leşinat şi a avut nevoie de intervenţia medicilor de urgenţă.

Mircea Sandu a făcut o analiză “la sânge”. Legat de Mircea Lucescu, Sandu crede că familia selecţionerului, dar şi FRF, trebuiau să intervină.

”(n.r. Despre Mircea Lucescu) Eu cred că ar fi trebuit să intervină în primul rând familia și în al doilea rând cei ce au responsabilitatea mare asupra rezultatelor echipei naționale”, a declarat Mircea Sandu.

Cât priveşte parcursul naţionalei, Mircea Sandu a făcut o apreciere dură legată de Răzvan Burleanu şi de activitatea acestuia la FRF.

“Trebuie revăzut sistemul de selecție și pregătire a juniorilor. Am văzut niște antrenori de care nu prea am auzit, nici ca jucători, de la echipele de tineret și juniori. Poate nu știu ce să le explice jucătorilor.

Cred că FRF trebuie să facă o anumită strategie pe categorii de vârstă, impusă la cluburi într-o anumită măsură, pentru că există și private. Eu sunt convins că Gică Hagi se va implica într-o strategie pentru tot ce înseamnă echipe naționale, plan tactic, sistem de joc, dar la nivelul echipelor naționale… e greu într-o săptămână să aplici ce s-ar dori.

La echipele naționale de juniori peste 30% dintre jucători sunt chemați din afară, sunt într-un anumit sistem de pregătire, nu știm cum, cât joacă, ce sisteme. Vin la juniori și au 5 zile înainte de primul meci de pregătire, în 5 zile trebuie să se adapteze la ce vrea antrenorul să aplice. În Liga 1 cred că avem 60% străini…

(…) Eu am venit din fotbal, nu din corporatism și Securitate, ce se vehiculează că ar fi acum prin FRF, am fost aproape de fotbaliști și rămân un prieten al fotbaliștilor. I-am avut pe Gică Popescu, pe Iacov, niște contracandidați care mi-au luat niște voturi. Nu m-au învins, dar…”, a spus Mircea Sandu, la Digi Sport.

Ucraina prezintă scuze după ce două drone s-au prăbuşit în Finlanda şi acuză bruiaj rusescUcraina prezintă scuze după ce două drone s-au prăbuşit în Finlanda şi acuză bruiaj rusesc
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 5 morţi din Sânpaul
Observator
ANIMAŢIE. Cum s-a produs accidentul cu 5 morţi din Sânpaul
„Hagi te mănâncă! Vai de Ianis, ce pățește cu taică-su!”. Gigi Becali anunță revoluția la echipa națională a României
Fanatik.ro
„Hagi te mănâncă! Vai de Ianis, ce pățește cu taică-su!”. Gigi Becali anunță revoluția la echipa națională a României
19:18

Probleme cu Daniel Bîrligea. Este incert pentru meciul cu Slovacia
19:11

Nicolae Stanciu a rupt tăcerea, după presupusul conflict din vestiarul naționalei: „Induce lumea în eroare”
19:05

EXCLUSIVCe s-a întâmplat la antrenamentul în care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Adevărul spus de Jerry Gane: “În acel moment…”
18:53

EXCLUSIVNicolae Stanciu, mesaj tranşant! Ce a spus despre o eventuală retragere de la echipa naţională
18:42

Anunţul tranşant al impresarului lui Denis Drăguş despre transferul atacantului la FCSB!
18:31

Erling Haaland, moft de jumătate de milion de euro! Starul de la Manchester City, unul din cei 150 de norocoși
Vezi toate știrile
1 Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia 2 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului 3 “Astăzi voi semna.” Transfer surpriză pentru Bogdan Vătăjelu 4 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 5 Putin, anunț în ziua cea mare: „Rusia este pregătită” 6 Foto“Nu plătesc taxe” Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut!
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune