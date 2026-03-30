Mircea Sandu, un nou atac la FRF şi Răzvan Burleanu: “Eu nu am venit din Securitate sau corporatism!”

România a arătat o nouă prezenţă la Mondial, iar Mircea Lucescu a resimţit probleme de sănătate, iar la unul dintre antrenamentele naţionalei a leşinat şi a avut nevoie de intervenţia medicilor de urgenţă.
Mircea Sandu a făcut o analiză “la sânge”. Legat de Mircea Lucescu, Sandu crede că familia selecţionerului, dar şi FRF, trebuiau să intervină.
”(n.r. Despre Mircea Lucescu) Eu cred că ar fi trebuit să intervină în primul rând familia și în al doilea rând cei ce au responsabilitatea mare asupra rezultatelor echipei naționale”, a declarat Mircea Sandu.
Cât priveşte parcursul naţionalei, Mircea Sandu a făcut o apreciere dură legată de Răzvan Burleanu şi de activitatea acestuia la FRF.
“Trebuie revăzut sistemul de selecție și pregătire a juniorilor. Am văzut niște antrenori de care nu prea am auzit, nici ca jucători, de la echipele de tineret și juniori. Poate nu știu ce să le explice jucătorilor.
Cred că FRF trebuie să facă o anumită strategie pe categorii de vârstă, impusă la cluburi într-o anumită măsură, pentru că există și private. Eu sunt convins că Gică Hagi se va implica într-o strategie pentru tot ce înseamnă echipe naționale, plan tactic, sistem de joc, dar la nivelul echipelor naționale… e greu într-o săptămână să aplici ce s-ar dori.
La echipele naționale de juniori peste 30% dintre jucători sunt chemați din afară, sunt într-un anumit sistem de pregătire, nu știm cum, cât joacă, ce sisteme. Vin la juniori și au 5 zile înainte de primul meci de pregătire, în 5 zile trebuie să se adapteze la ce vrea antrenorul să aplice. În Liga 1 cred că avem 60% străini…
(…) Eu am venit din fotbal, nu din corporatism și Securitate, ce se vehiculează că ar fi acum prin FRF, am fost aproape de fotbaliști și rămân un prieten al fotbaliștilor. I-am avut pe Gică Popescu, pe Iacov, niște contracandidați care mi-au luat niște voturi. Nu m-au învins, dar…”, a spus Mircea Sandu, la Digi Sport.
