Mircea Sandu, un nou atac la FRF şi Răzvan Burleanu: “Eu nu am venit din Securitate sau corporatism!”

România a arătat o nouă prezenţă la Mondial, iar Mircea Lucescu a resimţit probleme de sănătate, iar la unul dintre antrenamentele naţionalei a leşinat şi a avut nevoie de intervenţia medicilor de urgenţă.

Mircea Sandu a făcut o analiză “la sânge”. Legat de Mircea Lucescu, Sandu crede că familia selecţionerului, dar şi FRF, trebuiau să intervină.

”(n.r. Despre Mircea Lucescu) Eu cred că ar fi trebuit să intervină în primul rând familia și în al doilea rând cei ce au responsabilitatea mare asupra rezultatelor echipei naționale”, a declarat Mircea Sandu.

Cât priveşte parcursul naţionalei, Mircea Sandu a făcut o apreciere dură legată de Răzvan Burleanu şi de activitatea acestuia la FRF.

“Trebuie revăzut sistemul de selecție și pregătire a juniorilor. Am văzut niște antrenori de care nu prea am auzit, nici ca jucători, de la echipele de tineret și juniori. Poate nu știu ce să le explice jucătorilor.