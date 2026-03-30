Problema de care se poate lovi Gică Hagi la naţională. Mircea Sandu s-a convins: “Nu o să-i fie uşor”

Viviana Moraru Publicat: 30 martie 2026, 11:52

Gică Hagi, pe banca tehnică / Profimedia

Mircea Sandu (73 de ani) a oferit declaraţii despre revenirea lui Gică Hagi (61 de ani) la cârma naţionalei. Fostul şef al FRF a numit marea problema de care se poate lovi “Regele”, pe banca “tricolorilor”.

Mircea Sandu consideră că lui Gică Hagi nu-i va fi uşor să-i pregătească pe jucătorii naţionalei, dat fiind timpul scurt pe care îl are la dispoziţie, la acţiunile României.

Cel care a condus FRF în perioada 1990 – 2014 a subliniat că “Regele” nu-şi va putea pune rapid amprenta asupra jocului, deoarece nu mai este la conducerea unei echipe de club. Mircea Sandu a ridicat semne de întrebare şi în privinţa colaborării dintre Gică Hagi şi Răzvan Burleanu.

“Nu știu cum va fi colaborarea lor (n.r. cu Răzvan Burleanu). Hagi a fost unul dintre copiii mei, încă de la Sportul. Este un tip patriot. Echipa națională e viața lui. Dar, nu e club, ca să-i antreneze, să-și pună amprenta pe joc. Nu o să-i fie ușor. Nu mai avem meciuri cu Cipru, cu San Marino. O să vedem cum va fi cu țări ca Suedia, Polonia.

Am 50 de ani în fotbal și sufăr. O fac în tăcere. Sunt absolut scârbit! Ce mi-au făcut ei mie… Atât spun despre Generația de Aur.

După ce le-a dat jos postere de la federație, după ce i-a făcut în toate felurile, acum suntem tovarășii lor! Trebuia să se unească, să… Mă rog, treaba lor, să fie sănătoși! Nu știu cine va candida în 2030, nu îmi dau seama ce va fi atunci”, a declarat Mircea Sandu, conform adevăraul.ro.

Mircea Lucescu a ajuns de urgenţă la spital, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoşoaia. “Il Luce” nu va mai reveni pe banca naţionalei pentru amicalul cu Slovacia de marţi, care va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, de la ora 21:45.

Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri
