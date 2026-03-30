Problema de care se poate lovi Gică Hagi la naţională. Mircea Sandu s-a convins: “Nu o să-i fie uşor”

Mircea Sandu (73 de ani) a oferit declaraţii despre revenirea lui Gică Hagi (61 de ani) la cârma naţionalei. Fostul şef al FRF a numit marea problema de care se poate lovi “Regele”, pe banca “tricolorilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Sandu consideră că lui Gică Hagi nu-i va fi uşor să-i pregătească pe jucătorii naţionalei, dat fiind timpul scurt pe care îl are la dispoziţie, la acţiunile României.

Problema de care se poate lovi Gică Hagi la naţională

Cel care a condus FRF în perioada 1990 – 2014 a subliniat că “Regele” nu-şi va putea pune rapid amprenta asupra jocului, deoarece nu mai este la conducerea unei echipe de club. Mircea Sandu a ridicat semne de întrebare şi în privinţa colaborării dintre Gică Hagi şi Răzvan Burleanu.

“Nu știu cum va fi colaborarea lor (n.r. cu Răzvan Burleanu). Hagi a fost unul dintre copiii mei, încă de la Sportul. Este un tip patriot. Echipa națională e viața lui. Dar, nu e club, ca să-i antreneze, să-și pună amprenta pe joc. Nu o să-i fie ușor. Nu mai avem meciuri cu Cipru, cu San Marino. O să vedem cum va fi cu țări ca Suedia, Polonia.

Am 50 de ani în fotbal și sufăr. O fac în tăcere. Sunt absolut scârbit! Ce mi-au făcut ei mie… Atât spun despre Generația de Aur.