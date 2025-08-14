Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

OFICIAL | Andrei Gheorghiță a plecat de la FCSB! Jucătorul, împrumutat la o echipă din Liga 1: "Mult succes!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | OFICIAL | Andrei Gheorghiță a plecat de la FCSB! Jucătorul, împrumutat la o echipă din Liga 1: “Mult succes!”

OFICIAL | Andrei Gheorghiță a plecat de la FCSB! Jucătorul, împrumutat la o echipă din Liga 1: “Mult succes!”

Alex Ioniță Publicat: 14 august 2025, 17:21

Comentarii
OFICIAL | Andrei Gheorghiță a plecat de la FCSB! Jucătorul, împrumutat la o echipă din Liga 1: Mult succes!

FOTO: Sport Pictures

FCSB a anunțat plecarea lui Andrei Gheorghiță chiar înaintea returului cu Drita. Oficialii campioanei au făcut anunțul prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În decursul zilei de 14 august, reprezentanții roș-albaștrilor au dezvăluit că Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la U Cluj, până la finalul sezonului competiționel.

FCSB l-a împrumutat pe Andrei Gheorghiță la U Cluj

„Campionii României anunță că jucătorul Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la Universitatea Cluj până la finalul sezonului 2025-2026.

Clubul nostru îi urează mult succes alături de noii săi colegi!”, au notat oficialii de la FCSB.

Anunțul a venit chiar în ziua returului cu Drita. FCSB se va lupta cu echipa campioană din Kosovo, pentru un loc în play-off-ul Europa League, de la ora 21:00. În tur, elevii lui Elias Charalambous s-au impus dramatic, scor 3-2, după ce au revenit de la 0-2.

Reclamă
Reclamă

În cazul în care o va elimina pe Drita, FCSB se va lupta cu scoțienii de la Aberdeen, pentru un loc în grupa principală din Europa League. În caz contrar, campioana României va fi „retrogradată” în play-off-ul Conference League, acolo unde va da peste câștigătoarea „dublei” Differdange – Levadia Tallinn.

“Cea mai ruşinoasă vară din ultimii zece ani”. Marius Şumudică, reacţie fermă înaintea returului Drita – FCSB

Marius Şumudică a oferit o reacţie fermă înaintea returului dintre Drita şi FCSB, din turul trei preliminar de Europa League.

“Eu cred că pleacă favoriți, un 70 cu 30 la sută din punctul meu de vedere, mai ales că FCSB-ul are potența și calitatea jucătorilor de a marca un gol. Cred că dacă vor marca primii în Kosovo, sunt calificați.

Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculatȘofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
Reclamă

Dacă nu, și meciul merge în 0-0, e posibil orice, pentru că o să vedeți probabil o atmosferă ostilă din partea publicului. Știți foarte bine relațiile încordate din punct de vedere fotbalistic dintre cele două țări.

Pentru fotbalul românesc, să dea Dumnezeu să se califice. Este foarte important, fiindcă am început și noi să mai facem puncte. Iată, Craiova câștigă, FCSB-ul câștigă, chiar dacă se înjumătățesc punctele în fazele astea inferioare, să le zic așa, de calificare. Contează aceste puncte pentru coeficientul României.

Și eu sper ca cei de la FCSB să aibă forța de a se califica, de a trece peste acea atmosferă ostilă. Așa am citit și sunt ferm convins că se va întâmpla. Dar FCSB are în ADN, să zic așa, nu au uitat fotbalul, au în ADN momentele astea critice, în care trebuie să se capaciteze foarte bine.

An de an sunt în cupele europene, știu foarte bine și au experiența jocurilor. Cred că, dacă se califică și trece de Drita, este un rezultat normal. Dacă sunt eliminați, din punctul meu de vedere, FCSB trăiește cea mai rușinoasă vară din ultimii zeci de ani”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Observator
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului
Fanatik.ro
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului
18:01
Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la CS Dinamo – CSA Steaua. Decizia luată de fanii “militarilor”
18:01
Darwin Nunez, primul interviu după transferul la Al Hilal: “E o mare oportunitate pentru mine!”
17:50
Boston Celtics s-a vândut pentru 6,1 miliarde de dolari! Tranzacţia a fost validată de NBA
17:41
Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: “E ridicol. Nu are o dovadă concretă”
17:34
Starul de 45 de milioane de la Real Madrid nu a stat pe gânduri la propria prezentare: “Cel mai bun din lume e Messi”
17:00
Drita – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana României, în fața unui duel „de foc” pentru play-off-ul Europa League
Vezi toate știrile
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”