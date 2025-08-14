OFICIAL | Andrei Gheorghiță a plecat de la FCSB! Jucătorul, împrumutat la o echipă din Liga 1: "Mult succes!" - Antena Sport

FCSB a anunțat plecarea lui Andrei Gheorghiță chiar înaintea returului cu Drita. Oficialii campioanei au făcut anunțul prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.

În decursul zilei de 14 august, reprezentanții roș-albaștrilor au dezvăluit că Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la U Cluj, până la finalul sezonului competiționel.

FCSB l-a împrumutat pe Andrei Gheorghiță la U Cluj

„Campionii României anunță că jucătorul Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la Universitatea Cluj până la finalul sezonului 2025-2026.

Clubul nostru îi urează mult succes alături de noii săi colegi!”, au notat oficialii de la FCSB.

Anunțul a venit chiar în ziua returului cu Drita. FCSB se va lupta cu echipa campioană din Kosovo, pentru un loc în play-off-ul Europa League, de la ora 21:00. În tur, elevii lui Elias Charalambous s-au impus dramatic, scor 3-2, după ce au revenit de la 0-2.