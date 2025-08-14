Starul de 45 de milioane de la Real Madrid nu a stat pe gânduri la propria prezentare: "Cel mai bun din lume e Messi" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 14 august 2025, 17:34

Starul de 45 de milioane de la Real Madrid nu a stat pe gânduri la propria prezentare: Cel mai bun din lume e Messi

Franco Mastantuono / Profimedia

Franco Mastantuono este noul jucător al lui Real Madrid. Argentinianul şi-a serbat ziua de naştere în stil mare. El a fost prezentat de către formaţia de pe Santiago Bernabeu chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.

Real Madrid a plătit 45 de milioane de euro pentru transferul tânărului jucător de la River Plate. Madrilenii au fost nevoiţi să aştepte însă ca Mastantuono să devină major pentru a-l putea prezenta.

Franco Mastantuono nu a ezitat la prezentarea la Real Madrid: “Cel mai bun din lume e Messi”

La Real Madrid, Mastantuono va purta numărul 30, număr care este, de obicei, rezervat echipei secunde a formaţiei de pe Santiago Bernabeu. Asta înseamnă că Real Madrid a păstrat un loc pentru un posibil nou transfer vara aceasta. Mastantuono a purtat 30 şi la River Plate, sezonul trecut.

“I-am cerut preşedintelui acest număr şi sunt nerăbdător să îl port. e un număr special”, a spus Mastantuono, potrivit marca.com.

Tot la prezentarea sa, Mastantuono a vorbit despre Lionel Messi. Acesta a vorbit însă ca un adevărat argentinian şi nu ca un star al lui Real Madrid, ţinând cont de istoricul lui Messi cu formaţia de pe Santiago Bernabeu.

“Pentru mine, cel mai bun din lume e Messi. Pe ceilalţi nu i-am putut urmări, precum Alfredo Di Stefano, dar sunt modele pentru mine şi alţi jucători”, a mai spus Mastantuono.

Cotat la 30 de milioane de euro pe transfermarkt.com, Mastantuono a evoluat în 64 de meciuri pentru River Plate. El a marcat 10 goluri şi a oferit 7 pase decisive.

