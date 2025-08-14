Starul de 45 de milioane de la Real Madrid nu a stat pe gânduri la propria prezentare: "Cel mai bun din lume e Messi" - Antena Sport

Franco Mastantuono este noul jucător al lui Real Madrid. Argentinianul şi-a serbat ziua de naştere în stil mare. El a fost prezentat de către formaţia de pe Santiago Bernabeu chiar în ziua în care a împlinit 18 ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid a plătit 45 de milioane de euro pentru transferul tânărului jucător de la River Plate. Madrilenii au fost nevoiţi să aştepte însă ca Mastantuono să devină major pentru a-l putea prezenta.

Franco Mastantuono nu a ezitat la prezentarea la Real Madrid: “Cel mai bun din lume e Messi”

La Real Madrid, Mastantuono va purta numărul 30, număr care este, de obicei, rezervat echipei secunde a formaţiei de pe Santiago Bernabeu. Asta înseamnă că Real Madrid a păstrat un loc pentru un posibil nou transfer vara aceasta. Mastantuono a purtat 30 şi la River Plate, sezonul trecut.

“I-am cerut preşedintelui acest număr şi sunt nerăbdător să îl port. e un număr special”, a spus Mastantuono, potrivit marca.com.