Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita - FCSB: "E ridicol. Nu are o dovadă concretă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: “E ridicol. Nu are o dovadă concretă”

Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: “E ridicol. Nu are o dovadă concretă”

Publicat: 14 august 2025, 17:41

Comentarii
Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB: E ridicol. Nu are o dovadă concretă

Gigi Becali, în timpul unui interviu/ Antena Sport

Kosovarii au fost şocaţi de decizia luată de Gigi Becali, înaintea returului dintre Drita şi FCSB, din turul trei preliminar de Europa League. Aceştia au reacţionat ferm, după ce patronul campioanei a decis ca jucătorii să fie însoţiţi de 20 de bodyguarzi la Priştina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nici galeria FCSB-ului nu a făcut deplasarea în Kosovo, pentru a se evita astfel posibilele tensiuni cu fanii celor de la Drita. Partida se va disputa de la ora 21:00 şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB

Kosovarii au aflat de faptul că jucătorii FCSB-ului au fost însoţiţi de 20 de bodyguarzi la Priştina şi au numit decizia lui Gigi Becali ca fiind una “ridicolă”. Aceştia au subliniat că şi alte echipe care au disputat partide la Priştina au fost tratate cu respect şi nu vor apărea tensiuni la meciul FCSB-ului.

“FCSB pare pregătită, dar puțin ridicolă. Patronul clubului a trimis 20 de bodyguarzi la Priștina.

Și de această dată, la fel ca la București, suporterii oaspeților lipsesc, însă, deși patronul FCSB, Gigi Becali, nu a tratat cu superficialitate problema securității, acest lucru pare ridicol în Kosovo. El a trimis aproximativ 20 de bodyguarzi în Kosovo pentru a însoți echipa, descriind această măsură ca fiind necesară după ce a ’auzit niște vorbe’, ceea ce face situația și mai ridicolă, având în vedere că fiecare club care a venit în Kosovo a fost primit și tratat cu respect.

Reclamă
Reclamă

Patronul FCSB, Becali, este cunoscut pentru acțiunile și declarațiile sale scandaloase, luând decizii chiar și în privința primului unsprezece aproape la fiecare meci. Decizia privind trimiterea bodyguarzilor a fost luată tot în urma unor’zvonuri auzite’, fără nicio dovadă concretă că la Pristina nu ar exista condiții de securitate pentru cluburile vizitatoare”, au notat kosovarii de la telegrafi.com, înainte de Drita – FCSB.

Ce spunea Gigi Becali despre deplasarea FCSB-ului în Kosovo

Gigi Becali s-a ferit să ofere prea multe declaraţii despre posibilele tensiuni care ar putea să apară la meciul de la Priştina, însă a dezvăluit că jucătorii săi vor fi însoţiţi de o echipă de bodyguarzi.

“Nu vreau să îi întărât, dar am înțeles că au vorbit că am spus eu nu știu ce. Eu nu am spus nimic și nici nu voi spune, pentru că nu vreau să întărât. Nu vreau să instig la violență! Și așa, am înțeles că trebuie să mergem cu bodyguarzi, o să trimit vreo 20 de bodyguarzi în Kosovo. Așa zic ăștia, că e violență acolo. O să trimit în Kosovo 20 de bodyguarzi, că așa trebuie.

Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculatȘofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
Reclamă

Așa am înțeles, că cei de acolo au amenințat. Nu vorbesc nimic, nu vreau să spun nimic pentru că cei de acolo sunt foarte răi”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Observator
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Fanatik.ro
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
18:01
Ioan Andone şi Ştefan Iovan vor da lovitura de start la CS Dinamo – CSA Steaua. Decizia luată de fanii “militarilor”
18:01
Darwin Nunez, primul interviu după transferul la Al Hilal: “E o mare oportunitate pentru mine!”
17:50
Boston Celtics s-a vândut pentru 6,1 miliarde de dolari! Tranzacţia a fost validată de NBA
17:34
Starul de 45 de milioane de la Real Madrid nu a stat pe gânduri la propria prezentare: “Cel mai bun din lume e Messi”
17:21
OFICIAL | Andrei Gheorghiță a plecat de la FCSB! Jucătorul, împrumutat la o echipă din Liga 1: “Mult succes!”
17:00
Drita – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana României, în fața unui duel „de foc” pentru play-off-ul Europa League
Vezi toate știrile
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”