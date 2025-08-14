Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita - FCSB: "E ridicol. Nu are o dovadă concretă" - Antena Sport

Kosovarii au fost şocaţi de decizia luată de Gigi Becali, înaintea returului dintre Drita şi FCSB, din turul trei preliminar de Europa League. Aceştia au reacţionat ferm, după ce patronul campioanei a decis ca jucătorii să fie însoţiţi de 20 de bodyguarzi la Priştina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nici galeria FCSB-ului nu a făcut deplasarea în Kosovo, pentru a se evita astfel posibilele tensiuni cu fanii celor de la Drita. Partida se va disputa de la ora 21:00 şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB

Kosovarii au aflat de faptul că jucătorii FCSB-ului au fost însoţiţi de 20 de bodyguarzi la Priştina şi au numit decizia lui Gigi Becali ca fiind una “ridicolă”. Aceştia au subliniat că şi alte echipe care au disputat partide la Priştina au fost tratate cu respect şi nu vor apărea tensiuni la meciul FCSB-ului.

“FCSB pare pregătită, dar puțin ridicolă. Patronul clubului a trimis 20 de bodyguarzi la Priștina.

Și de această dată, la fel ca la București, suporterii oaspeților lipsesc, însă, deși patronul FCSB, Gigi Becali, nu a tratat cu superficialitate problema securității, acest lucru pare ridicol în Kosovo. El a trimis aproximativ 20 de bodyguarzi în Kosovo pentru a însoți echipa, descriind această măsură ca fiind necesară după ce a ’auzit niște vorbe’, ceea ce face situația și mai ridicolă, având în vedere că fiecare club care a venit în Kosovo a fost primit și tratat cu respect.