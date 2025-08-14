Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita - FCSB: "E ridicol. Nu are o dovadă concretă" - Antena Sport

Kosovarii au fost şocaţi de decizia luată de Gigi Becali, înaintea returului dintre Drita şi FCSB, din turul trei preliminar de Europa League. Aceştia au reacţionat ferm, după ce patronul campioanei a decis ca jucătorii să fie însoţiţi de 20 de bodyguarzi la Priştina.
Nici galeria FCSB-ului nu a făcut deplasarea în Kosovo, pentru a se evita astfel posibilele tensiuni cu fanii celor de la Drita. Partida se va disputa de la ora 21:00 şi va fi în format live text, pe AS.ro.
Kosovarii, şocaţi de decizia lui Gigi Becali înainte de Drita – FCSB
Kosovarii au aflat de faptul că jucătorii FCSB-ului au fost însoţiţi de 20 de bodyguarzi la Priştina şi au numit decizia lui Gigi Becali ca fiind una “ridicolă”. Aceştia au subliniat că şi alte echipe care au disputat partide la Priştina au fost tratate cu respect şi nu vor apărea tensiuni la meciul FCSB-ului.
“FCSB pare pregătită, dar puțin ridicolă. Patronul clubului a trimis 20 de bodyguarzi la Priștina.
Și de această dată, la fel ca la București, suporterii oaspeților lipsesc, însă, deși patronul FCSB, Gigi Becali, nu a tratat cu superficialitate problema securității, acest lucru pare ridicol în Kosovo. El a trimis aproximativ 20 de bodyguarzi în Kosovo pentru a însoți echipa, descriind această măsură ca fiind necesară după ce a ’auzit niște vorbe’, ceea ce face situația și mai ridicolă, având în vedere că fiecare club care a venit în Kosovo a fost primit și tratat cu respect.
Patronul FCSB, Becali, este cunoscut pentru acțiunile și declarațiile sale scandaloase, luând decizii chiar și în privința primului unsprezece aproape la fiecare meci. Decizia privind trimiterea bodyguarzilor a fost luată tot în urma unor’zvonuri auzite’, fără nicio dovadă concretă că la Pristina nu ar exista condiții de securitate pentru cluburile vizitatoare”, au notat kosovarii de la telegrafi.com, înainte de Drita – FCSB.
Ce spunea Gigi Becali despre deplasarea FCSB-ului în Kosovo
Gigi Becali s-a ferit să ofere prea multe declaraţii despre posibilele tensiuni care ar putea să apară la meciul de la Priştina, însă a dezvăluit că jucătorii săi vor fi însoţiţi de o echipă de bodyguarzi.
“Nu vreau să îi întărât, dar am înțeles că au vorbit că am spus eu nu știu ce. Eu nu am spus nimic și nici nu voi spune, pentru că nu vreau să întărât. Nu vreau să instig la violență! Și așa, am înțeles că trebuie să mergem cu bodyguarzi, o să trimit vreo 20 de bodyguarzi în Kosovo. Așa zic ăștia, că e violență acolo. O să trimit în Kosovo 20 de bodyguarzi, că așa trebuie.