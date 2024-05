"N-a înțeles nimic! O prostie!" Mihai Stoica i-a dat replica lui Andrea Compagno! "MM" a răspuns, după atacul italianului - Antena Sport

Acum, Mihai Stoica a spus că tot conflictul a fost cauzat de o barieră lingvistică și că Andrea Compagno nu i-a înțeles mesajul.

Totodată, „MM” a dezvăluit că nu a știu că italianul a devenit tată și că acesta este motivul pentru care nu l-a felicitat.

„N-a înțeles nimic. Am vorbit azi. Este o prostie! El nu știe bine limba română. El a crezut că l-am jignit cu declarația în care am spus că a primat latura financiară. L-a deranjat asta probabil, că am spus că își face viața dacă își va încasa toți banii. El a crezut că asta e o jignire. Eu am vrut să spun că acolo nu prea se iau banii (n.r – în China).

El a crezut că asta e o jignire și a fost foarte dezamăgit că am putut să spun așa ceva. Am vorbit cu agentul lui. Nu am vorbit cu el, m-a deranjat declarația lui și n-am ce să vorbesc. Una e să nu înțelegi ce spune cineva și alta e să faci comentarii. El a fost foarte dezamăgit și că nu l-am felicitat că a devenit tată. De unde să știu eu? Habar n-aveam! Nu a scris nimeni. Nici acum nu știu dacă are băiat sau fată. Să-i trăiască!”, a spus Mihai Stoica, la orangesport.ro.

Andrea Compagno l-a pulverizat pe Mihai Stoica

„Nu mi-a plăcut ce am văzut în acea perioadă în care mă transferam în China, cu unul din club care să facă o declarație care în fotbal nu se vede vreodată. M-am gândit dacă să răspund sau nu. A vorbit de un băiat venit de jos, cu multe sacrificii și fericit pentru hotărârea luată. Plecat de la un salariu de 400 de euro pe lună în liga a patra italiană…Eram fericit pentru decizia luată din punct de vedere sportiv și financiar și nu se merita ca un director să apară cu acea declarație să spună ceea ce a zis. Și pentru relația pe care am avut-o tot timpul cu el, dar asta e. Sunt sigur că nici lui nu i-a plăcut ce a spus. A fost ciudat. Pentru relația pe care am avut-o. Când am devenit tată am primit mesaje de la toți, dar de la el nu. Mi-a părut puțin ciudat. Nu știu cine e acest personaj. Cel cu care am avut relația timp de doi ani sau cel care nu a așteptat nicio zi după ce am plecat pentru a face acea declarație contra mea?! Oricum, tata mi-a spus că în activitatea mea voi da de fel de fel de oameni”, a spus Andrea Compagno la podcastul Templul Sportului.

