Nicuşor Dan a contesat la CFR legea anti-străini. Președintele, reacţie la scrisoarea primită de la patronii din fotbal - Antena Sport

Deputatul Ionuţ Stroe (PNL) salută decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a trimite la Curtea Constituţională legea discriminatorie care afectează valoarea echipelor româneşti pe criterii de cetăţeni. Stroe arată că a iniţiat petiţia publică, transmisă Administraţiei Prezidenţiale, în care a cerut explicit ca această lege să nu fie promulgată şi să fie atacată la CCR sau trimisă din nou în Parlament pentru reexaminare, pentru că încalcă principiile competiţiei, libertatea de muncă şi regulamentele sportive europene.
”Cel mai important este că vocea sportului a fost ascultată. Numeroase cluburi de fotbal şi handbal, oameni cu experienţă în sport, antrenori, manageri, foşti sportivi s-au raliat demersului, semnând această petiţie şi susţinând ideea că performanţa nu se obţine prin cote impuse, ci prin muncă, investiţie şi merit. Le mulţumesc enorm pentru susţinere!”, subliniază Ionuţ Stroe.
Potrivit parlamentarului PNL, ”această lege, promovată în mod populist, ar fi lovit direct în cluburi, în sportivii tineri şi în imaginea României în competiţiile internaţionale”.
”Decizia preşedintelui este o dovadă de respect pentru sport, pentru Constituţie şi pentru principiile europene ale jocului corect. Este clar: politicul nu are ce căuta în vestiar! Am încredere deplină în Curtea Constituţională şi sunt convins că toate argumentele juridice, constituţionale şi de drept european – dar şi cele de natură sportivă- vor fi convingătoare. Soluţia corectă rămâne aceea de a investi în academii, centre de copii şi juniori şi în formarea tinerilor români, nu de a bloca sportul prin constrângeri legislative”, menţionează Stroe.
Camera Deputaţilor a adoptat recent un proiect de lege, la iniţiativa AUR, POT şi SOS România, prin care ponderea sportivilor români la competiţiile sportive naţionale nu poate fi mai mică de 40%.
Deputatul PNL Ionuţ Stroe a declarat, după vot, că ”riscăm să devenim unul din puţinele state din lume care bagă politica în vestiar”.
El mai arată că este o iniţiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea sportivă şi care, cel mai probabil, va fi întoarsă de la promulgare pentru reexaminare, pentru că este o lege care discriminează cetăţenii, inclusiv pe cei români, care limitează dreptul la muncă într-o ţară membră a UE, este neconstituţională şi afectează sportul românesc.
Stroe a lansat şi o petiţie publică, adresată preşedintelui Nicuşor Dan, pentru stoparea legii care introduce obligaţia unei ponderi minime de 40% sportivi “români” în echipele participante la competiţiile sportive naţionale oficiale.
