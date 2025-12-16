Kylian Mbappe a câştigat procesul cu PSG. Suma uriaşă pe care trebuie să o primească starul lui Real Madrid - Antena Sport

Consiliul de arbitraj din Paris a pronunţat, marţi, hotărârea în litigiul de câteva sute de milioane de euro care opunea Kylian Mbappé şi PSG după plecarea starului în 2024. Acesta a dat câştig de cauză căpitanului Franţei, condamnând clubul la plata a 61 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Clubul a indicat că nu dorea să plătească deoarece aştepta o decizie a consiliului de arbitraj. Aceasta a sosit. În plus, consiliul a ordonat executarea provizorie, ceea ce înseamnă că PSG trebuie să plătească imediat. Fotbalul nu este o zonă fără legi. Sper că PSG va putea executa spontan, fără a fi nevoie să se apeleze la un executor judecătoresc, ar fi elegant”, au declarat avocaţii lui Mbappe.

Kylian Mbappe a câştigat procesul cu PSG

„Această hotărâre confirmă că angajamentele asumate trebuie respectate. Ea restabileşte un adevăr simplu: chiar şi în industria fotbalului profesionist, dreptul muncii se aplică tuturor”, au mai spus avocaţii lui Kylian Mbappe.

„Domnul Mbappé şi-a respectat cu scrupulozitate obligaţiile sportive şi contractuale timp de şapte ani şi până în ultima zi. A încercat totul pentru a evita un litigiu, mergând până la retragerea unei plângeri pentru hărţuire, în scopul de a calma spiritele. În total, de mai bine de 18 luni solicita plata salariilor şi a primelor sale”, au precizat aceştia.

În cadrul şedinţei din 17 noiembrie, avocaţii căpitanului Franţei au cerut 263 de milioane de euro de la PSG, în special pe baza recalificării contractului său cu durată determinată (CDD) în contract cu durată nedeterminată (CDI). Aceştia au denunţat, printre altele, o concediere fără motiv (44,6 milioane de euro), hărţuire morală şi muncă la negru (de două ori 37,5 milioane de euro) sau încălcarea contractului de muncă (19 milioane de euro).