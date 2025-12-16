Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kylian Mbappe a câştigat procesul cu PSG. Suma uriaşă pe care trebuie să o primească starul lui Real Madrid - Antena Sport

Home | Fotbal | Ligue 1 | Kylian Mbappe a câştigat procesul cu PSG. Suma uriaşă pe care trebuie să o primească starul lui Real Madrid

Kylian Mbappe a câştigat procesul cu PSG. Suma uriaşă pe care trebuie să o primească starul lui Real Madrid

Viviana Moraru Publicat: 16 decembrie 2025, 15:25

Comentarii
Kylian Mbappe a câştigat procesul cu PSG. Suma uriaşă pe care trebuie să o primească starul lui Real Madrid

Kylian Mbappe, în timpul unui meci la PSG/ Profimedia

Consiliul de arbitraj din Paris a pronunţat, marţi, hotărârea în litigiul de câteva sute de milioane de euro care opunea Kylian Mbappé şi PSG după plecarea starului în 2024. Acesta a dat câştig de cauză căpitanului Franţei, condamnând clubul la plata a 61 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Clubul a indicat că nu dorea să plătească deoarece aştepta o decizie a consiliului de arbitraj. Aceasta a sosit. În plus, consiliul a ordonat executarea provizorie, ceea ce înseamnă că PSG trebuie să plătească imediat. Fotbalul nu este o zonă fără legi. Sper că PSG va putea executa spontan, fără a fi nevoie să se apeleze la un executor judecătoresc, ar fi elegant”, au declarat avocaţii lui Mbappe.

Kylian Mbappe a câştigat procesul cu PSG

„Această hotărâre confirmă că angajamentele asumate trebuie respectate. Ea restabileşte un adevăr simplu: chiar şi în industria fotbalului profesionist, dreptul muncii se aplică tuturor”, au mai spus avocaţii lui Kylian Mbappe.

„Domnul Mbappé şi-a respectat cu scrupulozitate obligaţiile sportive şi contractuale timp de şapte ani şi până în ultima zi. A încercat totul pentru a evita un litigiu, mergând până la retragerea unei plângeri pentru hărţuire, în scopul de a calma spiritele. În total, de mai bine de 18 luni solicita plata salariilor şi a primelor sale”, au precizat aceştia.

În cadrul şedinţei din 17 noiembrie, avocaţii căpitanului Franţei au cerut 263 de milioane de euro de la PSG, în special pe baza recalificării contractului său cu durată determinată (CDD) în contract cu durată nedeterminată (CDI). Aceştia au denunţat, printre altele, o concediere fără motiv (44,6 milioane de euro), hărţuire morală şi muncă la negru (de două ori 37,5 milioane de euro) sau încălcarea contractului de muncă (19 milioane de euro).

Reclamă
Reclamă

Clubul din capitală, conştient că legislaţia muncii din Franţa protejează angajaţii, a optat pentru o strategie de contraatac, solicitând o sumă totală de 440 de milioane de euro fostului său atacant, care joacă acum la Real Madrid. PSG se bazează pe existenţa, potrivit acestuia, a unui acord verbal între cele două părţi în vara anului 2023, pentru ca jucătorul, chemat să plece liber – adică fără indemnizaţie de transfer pentru PSG – să nu prejudicieze financiar angajatorul său „după investiţia excepţională acordată”.

Acesta a cerut 180 de milioane de euro pentru ceea ce consideră a fi o ascundere a acordului de către jucător, 180 de milioane suplimentare pentru pierderea şansei de a-l transfera, 60 de milioane pentru rea-credinţă în executarea acordului şi 20 de milioane pentru prejudiciul adus imaginii.

Litigiul afecta de mult timp relaţiile dintre star şi fostul său club. Atacantul a fost exclus din echipa profesionistă la începutul sezonului 2023-2024 de către PSG, deoarece nu dorea să-şi prelungească contractul, care expira în vara anului 2024. Mbappé a fost în cele din urmă reintegrat după prima zi a campionatului. PSG asigură că această reintegrare s-a făcut graţie unui acord între cele două părţi, care prevedea că jucătorul trebuia să renunţe la o parte din sumele datorate la sfârşitul contractului său pentru a menţine sănătatea financiară a clubului.

Cristian Diaconescu, despre cum arată pentru România planul de pace pe care Trump îl vrea gata până de CrăciunCristian Diaconescu, despre cum arată pentru România planul de pace pe care Trump îl vrea gata până de Crăciun
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Observator
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Lovitură cruntă pe final de an pentru U Cluj! Jucătorul a ajuns pe masa de operație: „Fractură”. Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitură cruntă pe final de an pentru U Cluj! Jucătorul a ajuns pe masa de operație: „Fractură”. Exclusiv
16:30
Manchester United l-a vrut plecat pe Bruno Fernandes: “Mă doare puţin”
16:27
Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: “Am mai multe trofee decât are el goluri!”
16:22
Noul star al FCSB-ului i-a cucerit pe suporteri: „Își dorește foarte mult să ajungă la o echipă mare”
15:38
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
15:07
Stadionul Rapidului își schimbă din nou numele. Clubul a înlăturat orice urmă a vechii denumiri
15:00
Gala FIFA The Best 2025 LIVE VIDEO (19:00, AntenaPLAY). Lista nominalizaţilor înaintea evenimentului de la Doha
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Omul de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Gigi Becali: “Ziceam «ăsta e nebun», dar e băiat deștept”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor