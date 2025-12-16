Kylian Mbappe a câştigat procesul cu PSG. Suma uriaşă pe care trebuie să o primească starul lui Real Madrid - Antena Sport

Consiliul de arbitraj din Paris a pronunţat, marţi, hotărârea în litigiul de câteva sute de milioane de euro care opunea Kylian Mbappé şi PSG după plecarea starului în 2024. Acesta a dat câştig de cauză căpitanului Franţei, condamnând clubul la plata a 61 de milioane de euro.
„Clubul a indicat că nu dorea să plătească deoarece aştepta o decizie a consiliului de arbitraj. Aceasta a sosit. În plus, consiliul a ordonat executarea provizorie, ceea ce înseamnă că PSG trebuie să plătească imediat. Fotbalul nu este o zonă fără legi. Sper că PSG va putea executa spontan, fără a fi nevoie să se apeleze la un executor judecătoresc, ar fi elegant”, au declarat avocaţii lui Mbappe.
Kylian Mbappe a câştigat procesul cu PSG
„Această hotărâre confirmă că angajamentele asumate trebuie respectate. Ea restabileşte un adevăr simplu: chiar şi în industria fotbalului profesionist, dreptul muncii se aplică tuturor”, au mai spus avocaţii lui Kylian Mbappe.
„Domnul Mbappé şi-a respectat cu scrupulozitate obligaţiile sportive şi contractuale timp de şapte ani şi până în ultima zi. A încercat totul pentru a evita un litigiu, mergând până la retragerea unei plângeri pentru hărţuire, în scopul de a calma spiritele. În total, de mai bine de 18 luni solicita plata salariilor şi a primelor sale”, au precizat aceştia.
În cadrul şedinţei din 17 noiembrie, avocaţii căpitanului Franţei au cerut 263 de milioane de euro de la PSG, în special pe baza recalificării contractului său cu durată determinată (CDD) în contract cu durată nedeterminată (CDI). Aceştia au denunţat, printre altele, o concediere fără motiv (44,6 milioane de euro), hărţuire morală şi muncă la negru (de două ori 37,5 milioane de euro) sau încălcarea contractului de muncă (19 milioane de euro).
Clubul din capitală, conştient că legislaţia muncii din Franţa protejează angajaţii, a optat pentru o strategie de contraatac, solicitând o sumă totală de 440 de milioane de euro fostului său atacant, care joacă acum la Real Madrid. PSG se bazează pe existenţa, potrivit acestuia, a unui acord verbal între cele două părţi în vara anului 2023, pentru ca jucătorul, chemat să plece liber – adică fără indemnizaţie de transfer pentru PSG – să nu prejudicieze financiar angajatorul său „după investiţia excepţională acordată”.
Acesta a cerut 180 de milioane de euro pentru ceea ce consideră a fi o ascundere a acordului de către jucător, 180 de milioane suplimentare pentru pierderea şansei de a-l transfera, 60 de milioane pentru rea-credinţă în executarea acordului şi 20 de milioane pentru prejudiciul adus imaginii.
Litigiul afecta de mult timp relaţiile dintre star şi fostul său club. Atacantul a fost exclus din echipa profesionistă la începutul sezonului 2023-2024 de către PSG, deoarece nu dorea să-şi prelungească contractul, care expira în vara anului 2024. Mbappé a fost în cele din urmă reintegrat după prima zi a campionatului. PSG asigură că această reintegrare s-a făcut graţie unui acord între cele două părţi, care prevedea că jucătorul trebuia să renunţe la o parte din sumele datorate la sfârşitul contractului său pentru a menţine sănătatea financiară a clubului.
