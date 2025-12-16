E gata! FCSB l-a pierdut Lindon Emerllahu. Cu cine a ales să semneze kosovarul - Antena Sport

Lindon Emerllahu era unul dintre jucătorii doriți de Gigi Becali la FCSB, însă mijlocașul kosovar a dat curs unei oferte mult mai profitabile din punct de vedere financiar, atât pentru el, cât și pentru CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, acesta a luat decizia de a semna cu ucrainenii de la Polissya Zhytomyr, formația care îi va oferi un salariu anual de peste jumătate de milion de euro.

Lindon Emerllahu semnează cu Polissya Zhytomyr

Ajuns la CFR Cluj la începutul lunii februarie, pentru 700.000 de euro, Lindon Emerllahu face pasul către o formația din Ucraina, după ce ambele cluburi au bătut palma.

Gruparea din Gruia va încasa 1,5 milioane de euro în schimbul mijlocașului kosovar, iar fotbalistul a fost convins să semneze cu un salariu ce depășește jumătate de milion de euro anual.

Polissya Zhytomyr este echipa cu care kosovarul s-a înțeles, iar golazo.ro. anunță că acesta este deja în Ucraina, acolo unde se pregătește să facă vizita medicală.