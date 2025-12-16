Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

E gata! FCSB l-a pierdut Lindon Emerllahu. Cu cine a ales să semneze kosovarul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | E gata! FCSB l-a pierdut Lindon Emerllahu. Cu cine a ales să semneze kosovarul

E gata! FCSB l-a pierdut Lindon Emerllahu. Cu cine a ales să semneze kosovarul

Daniel Işvanca Publicat: 16 decembrie 2025, 16:40

Comentarii
E gata! FCSB l-a pierdut Lindon Emerllahu. Cu cine a ales să semneze kosovarul

Lindon Emerllahu / SPORT PICTURES

Lindon Emerllahu era unul dintre jucătorii doriți de Gigi Becali la FCSB, însă mijlocașul kosovar a dat curs unei oferte mult mai profitabile din punct de vedere financiar, atât pentru el, cât și pentru CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, acesta a luat decizia de a semna cu ucrainenii de la Polissya Zhytomyr, formația care îi va oferi un salariu anual de peste jumătate de milion de euro.

Lindon Emerllahu semnează cu Polissya Zhytomyr

Ajuns la CFR Cluj la începutul lunii februarie, pentru 700.000 de euro, Lindon Emerllahu face pasul către o formația din Ucraina, după ce ambele cluburi au bătut palma.

Gruparea din Gruia va încasa 1,5 milioane de euro în schimbul mijlocașului kosovar, iar fotbalistul a fost convins să semneze cu un salariu ce depășește jumătate de milion de euro anual.

Polissya Zhytomyr este echipa cu care kosovarul s-a înțeles, iar golazo.ro. anunță că acesta este deja în Ucraina, acolo unde se pregătește să facă vizita medicală.

Reclamă
Reclamă

După 16 etape, Polissya se află pe locul al treilea în campionatul Ucrainei, la cinci puncte în spatele liderului LNZ Cherkasy. A doua în clasament este Șahtior Donețk.

  • 41 de meciuri, 6 goluri și 3 assist-uri are acesta în tricoul celor de la CFR Cluj
  • Are în palmares Cupa României cu CFR Cluj
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Observator
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Lovitură cruntă pe final de an pentru U Cluj! Jucătorul a ajuns pe masa de operație: „Fractură”. Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitură cruntă pe final de an pentru U Cluj! Jucătorul a ajuns pe masa de operație: „Fractură”. Exclusiv
16:30
Manchester United l-a vrut plecat pe Bruno Fernandes: “Mă doare puţin”
16:27
Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: “Am mai multe trofee decât are el goluri!”
16:22
Noul star al FCSB-ului i-a cucerit pe suporteri: „Își dorește foarte mult să ajungă la o echipă mare”
15:38
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
15:25
Kylian Mbappe a câştigat procesul cu PSG. Suma uriaşă pe care trebuie să o primească starul lui Real Madrid
15:07
Stadionul Rapidului își schimbă din nou numele. Clubul a înlăturat orice urmă a vechii denumiri
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Omul de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Gigi Becali: “Ziceam «ăsta e nebun», dar e băiat deștept”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor