Noul star al FCSB-ului i-a cucerit pe suporteri: „Își dorește foarte mult să ajungă la o echipă mare” - Antena Sport

FCSB rămâne angrenată în cursa pentru play-off, după succesul cu scorul de 2-0 obținut la Clinceni, în fața Unirii Slobozia. În ziua în care a împlinit vârsta majoratului, Alexandru Stoian a punctat pentru gruparea roș-albastră.

Puștiul transferat de la Farul Constanța i-a cucerit deja pe suporteri. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Alexandru Stoian, noul star din echipa FCSB-ului

Alexandru Stoian a fost rezerva U21 a celor de la FCSB în meciul cu Unirea Slobozia, iar atacantul sosit de la Farul și-a trecut numele pe lista marcatorilor în finalul disputei de la Clinceni.

Gheorghe Mustață a vorbit despre impactul pe care acesta l-a avut de la sosirea în curtea campioanei României și a transmis că beneficiază de susținerea suporterilor.

„Am considerat că acel copil trebuie puțin motivat. După ratările pe care le-a avut, fiind și ziua lui, eu zic că a meritat copilul să-i dăm un pas înainte. E un copil cuminte, eu îl cunosc destul de bine, îl cunosc de foarte mic, de când s-a născut. Îl cunosc și e un copil cu minte, un copil care își dorește să ajungă fotbalist. O încurcătură acolo, s-a lovit mingea de Tănase și a ajuns la el.