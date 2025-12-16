Noul star al FCSB-ului i-a cucerit pe suporteri: „Își dorește foarte mult să ajungă la o echipă mare” - Antena Sport

FCSB rămâne angrenată în cursa pentru play-off, după succesul cu scorul de 2-0 obținut la Clinceni, în fața Unirii Slobozia. În ziua în care a împlinit vârsta majoratului, Alexandru Stoian a punctat pentru gruparea roș-albastră.
Puștiul transferat de la Farul Constanța i-a cucerit deja pe suporteri. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.
Alexandru Stoian, noul star din echipa FCSB-ului
Alexandru Stoian a fost rezerva U21 a celor de la FCSB în meciul cu Unirea Slobozia, iar atacantul sosit de la Farul și-a trecut numele pe lista marcatorilor în finalul disputei de la Clinceni.
Gheorghe Mustață a vorbit despre impactul pe care acesta l-a avut de la sosirea în curtea campioanei României și a transmis că beneficiază de susținerea suporterilor.
„Am considerat că acel copil trebuie puțin motivat. După ratările pe care le-a avut, fiind și ziua lui, eu zic că a meritat copilul să-i dăm un pas înainte. E un copil cuminte, eu îl cunosc destul de bine, îl cunosc de foarte mic, de când s-a născut. Îl cunosc și e un copil cu minte, un copil care își dorește să ajungă fotbalist. O încurcătură acolo, s-a lovit mingea de Tănase și a ajuns la el.
În primul rând are seriozitate și este foarte ambițios. Își dorește foarte mult să ajungă la o echipă mare. Asta contează foarte mult pentru un jucător, dacă vrea performanță, să fie serios. El are capacitatea asta.
Are șanse să ajungă cel mai bun pentru că este foarte serios și ambițios. Este crescut în ochii mei. Tatăl lui a crescut cu mine pe scara blocului, iar pe el îl știu de când s-a născut!”, a declarat Gheorghe Mustață, potrivit fanatik.ro.
- 500.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Stoian
- 16 meciuri, 5 goluri și un assist are acesta la FCSB
