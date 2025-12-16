Manchester United l-a vrut plecat pe Bruno Fernandes: "Mă doare puţin" - Antena Sport

Căpitanul lui Manchester United, Bruno Fernandes, a declarat că clubul a vrut să renunţe la el în mercato de vară, când Al-Hilal a venit cu o ofertă importantă, scrie DPA.
Conform presei, clubul saudit era dispus să plătească 135 de milioane de dolari pentru mijlocaşul în vârstă de 31 de ani, oferindu-i internaţionalului portughez salarii de până la 940.000 de dolari pe săptămână. Fernandes a decis să rămână însă, după discuţiile cu antrenorul Ruben Amorim.
Manchester United nu îl mai voia pe Bruno Fernandes: “Sunt un jucător pe care nimeni nu îl poate critica”
Într-un interviu acordat Canal 11, post tv deţinut de Federaţia Portugheză de Fotbal, Fernandes a declarat că personalităţi de rang înalt de la United erau dornice să dea curs ofertei saudite.
“Aş fi putut pleca în vară şi aş fi câştigat mult mai mulţi bani”, a spus Fernandes în comentariile relatate de A Bola. “Aveam de gând să plec acum un sezon, aş fi câştigat multe trofee în acest sezon, dar am decis să nu plec, nu doar din motive familiale, ci pentru că iubesc cu adevărat clubul. Din partea clubului am simţit că era vorba de ‘Dacă pleci, nu e chiar atât de rău pentru noi’.
Mă doare puţin. Mai mult decât să mă doară, mă întristează. Sunt un jucător pe care nimeni nu-l poate critica, sunt mereu disponibil, dau mereu tot ce am mai bun. Dacă voi merge vreodată să joc în Arabia Saudită, o voi face, nu va fi pentru bani, voi merge pentru că stilul de viaţă se va schimba, viaţa copiilor mei va fi însorită, după şase ani de frig şi ploaie în Manchester, pentru că voi juca într-o ligă care este în creştere.
Pasiunea şi empatia pentru club au fost aceleaşi, dar se ajunge la un punct în care banii sunt mai importanţi pentru ei decât pentru tine. Clubul voia să plec. Le-am spus directorilor că eu cred că nu au avut curajul să ia această decizie, pentru că antrenorul mă voia”, a adăugat el.
Fernandes a dezvăluit, de asemenea, că Al-Hilal şi-a exprimat pentru prima dată interesul faţă de el în 2023.
Abordarea clubului arab din acest an a venit după ce United a pierdut finala Europa League în faţa lui Tottenham şi a terminat pe un modest loc 15 în Premier League.
