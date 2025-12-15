Omul de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Gigi Becali: "Ziceam «ăsta e nebun», dar e băiat deștept" - Antena Sport

Gigi Becali este pregătit de perioada de mercato din iarnă, atunci când vrea să facă mai multe transferuri, iar patronul celor de la FCSB pare să aibă o strategie clară. Becali apreciază foarte mult jucătorii portughezi şi vrea să parieze pe ei.

De asemenea, patronul roş-albaştrilor l-a lăudat şi pe Mihai Rotaru, pentru faptul că l-a adus pe Mario Felguieras în club. Gigi Becali este de părere că mutarea este una foarte bună, tocmai pentru ca oltenii să aibă influenţă pe piaţa portugheză.

Gigi Becali l-a lăudat pe Mihai Rotaru pentru că l-a adus pe Felgueiras la Craiova: “A fost deştept”

“Sunt buni pentru noi. Dacă ești sculă, ăia sunt idioți în Portugalia? E Benfica, Porto, îi iau ăia dacă e. Portughezii se descurcă. Ăla a fost deștept, Mike, că l-a luat pe Felgueiras, să aibă acolo influență în Portugalia.

Ziceam, „ăsta e nebun?” Dar e băiat deștept. Bine, sunt mai tineri, stau toată ziua pe astea, șmecheriile lor, pe interneturi, pe mine nu mă interesează. Eu fac ceva, ei fac altceva, ei lucrează cu tehnologia, eu lucrez cu inteligența mea. Hai să vedem care e mai tare”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

Mario Felgueiras a ajuns la Universitatea Craiova în decembrie 2024 şi a semnat un contract valabil pe doi ani şi jumătate. În presa din Portugalia, directorul tehnic al oltenilor a declarat că se simte foarte bine pe Ion Oblemenco şi că vrea să petreacă mult timp în România, chiar dacă se gândeşte deja şi la pasul cel mare, acela de a lucra şi în ţara natală: