„L-a distrus şi pe ăsta”. Sfatul primit de Gigi Becali, după ce l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu

Gigi Becali a fost criticat de Dumitru Dragomir, după criticile aduse lui Ştefan Târnovanu. Portarul de la FCSB a comis-o în partida pierdută de roş-albaştri cu FK Auda, scor 2-3, în manşa tur a confruntării din turul doi preliminar de Conference League.

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Gigi Becali nu s-a ferit să-l facă praf pe portarul echipei sale. Acesta vrea ca Târnovanu să nu mai fie titular la FCSB, în următoarele meciuri, şi să revină în poartă tânărul Matei Popa.

Gigi Becali, criticat după ce l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu

Dumitru Dragomir a auzit ce a spus Gigi Becali şi l-a taxat pe patronul de la FCSB. Fostul şef de la LPF consideră că perioada petrecută de Ştefan Târnovanu pe bancă, în a doua jumătate a sezonului trecut, explică greşelile comise de acesta în meciul cu FK Auda.

Dragomir l-a sfătuit pe Becali şi să-l vândă pe Târnovanu, în această perioadă de mercato. Fostul şef de la Ligă crede că portarul se va „distruge” dacă va continua la echipa roş-albastră.

„E consecința faptului că a stat rezervă mai mult de un an. L-au distrus și pe ăsta cum îl distruseseră pe Octavian Popescu. Să-i dea drumul să plece, că altfel îl distruge”, a declarat Dumitru Dragomir, conform prosport.ro.