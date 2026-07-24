„L-a distrus şi pe ăsta”. Sfatul primit de Gigi Becali, după ce l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu

Gigi Becali a fost criticat de Dumitru Dragomir, după criticile aduse lui Ştefan Târnovanu. Portarul de la FCSB a comis-o în partida pierdută de roş-albaştri cu FK Auda, scor 2-3, în manşa tur a confruntării din turul doi preliminar de Conference League.
Gigi Becali nu s-a ferit să-l facă praf pe portarul echipei sale. Acesta vrea ca Târnovanu să nu mai fie titular la FCSB, în următoarele meciuri, şi să revină în poartă tânărul Matei Popa.
Gigi Becali, criticat după ce l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu
Dumitru Dragomir a auzit ce a spus Gigi Becali şi l-a taxat pe patronul de la FCSB. Fostul şef de la LPF consideră că perioada petrecută de Ştefan Târnovanu pe bancă, în a doua jumătate a sezonului trecut, explică greşelile comise de acesta în meciul cu FK Auda.
Dragomir l-a sfătuit pe Becali şi să-l vândă pe Târnovanu, în această perioadă de mercato. Fostul şef de la Ligă crede că portarul se va „distruge” dacă va continua la echipa roş-albastră.
„E consecința faptului că a stat rezervă mai mult de un an. L-au distrus și pe ăsta cum îl distruseseră pe Octavian Popescu. Să-i dea drumul să plece, că altfel îl distruge”, a declarat Dumitru Dragomir, conform prosport.ro.
Ce a spus Gigi Becali despre Ştefan Târnovanu, după FCSB – FK Auda 2-3
Gigi Becali (68 de ani) l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu (26 de ani), care a greşit la două goluri ale letonilor în FCSB – Auda 2-3.
„Eu doar atât spun, ce trebuia să fie. Trebuia să câştigăm meciul cu echipa cu 4, 5 la 0. Aşa trebuia. Nu am intrat concentraţi. Nu am fost deloc concentraţi. Bine, acum poţi să spui că două goluri sunt ale lui Târnovanu. Iar Bîrligea a ratat 2-3, deci… Eu nu-mi fac probleme de calificare, asta e concluzia mea. Cu siguranţă că mă deranjează. Bine, eu spun că avem noi prima şansă, dar joacă şi ei fotbal, sunt agresivi.
E problema lui, cariera lui, viaţa lui. (n.r. de Târnovanu) E tot timpul cu gândul la transfer, dar o să se transfere când îi expiră contractul. Eu, de exemplu, nu mă mai bazez pe el, dar nu mă bag la portari. Dacă ei mă întreabă ‘Nea Gigi, ce zici’, eu spun că orice om care greşeşte trebuie să plătească. Trebuie să dai şansă la celălalt portar, că dacă mai face 2-3 gafe din astea…
N-ai cum, te nenoroceşte. Poate crede că dacă joacă aşa, îi dau drumul. ‘Joc la mişto, în lehamite’. N-ai avut nicio ofertă, bă, ce vrei, să îţi dau drumul pe gratis?”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
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