Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | „Cred că a decis că finala va fi ultimul său meci la națională”. Leo Messi, dat de gol de propriul său coleg

„Cred că a decis că finala va fi ultimul său meci la națională”. Leo Messi, dat de gol de propriul său coleg

Andrei Nicolae Publicat: 24 iulie 2026, 19:45

Comentarii
„Cred că a decis că finala va fi ultimul său meci la națională. Leo Messi, dat de gol de propriul său coleg

Lionel Messi, în timpul unui meci / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Leandro Paredes a făcut un anunț extrem de important legat de viitorul lui Lionel Messi la naționala Argentinei. După duelul disputat pentru Boca Juniors în 16-imile de finală din Copa Suamericana, mijlocașul sud-american a dezvăluit că superstarul de 39 de ani ar fi jucat ultimul său meci în tricoul „Albiceleste” în finala Cupei Mondiale contra Spaniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Argentina a fost învinsă de Spania pe 19 iulie în ultimul act de la Cupa Mondială, iar de atunci au început să apară din ce în ce mai multe discuții legate de viitorul lui Messi la echipa națională. Extrem de afectat după fluierul final, fiind surprins cu lacrimi în ochi, Leo nu a spus nimic despre ce urmează pentru el în tricoul „pumelor”, însă presa din Argentina a scris că jucătorul lui Inter Miami înclină mai degrabă spre retragere.

Paredes „l-a dat de gol” pe Messi. A jucat argentinianul ultimul său meci la națională?

La câteva zile distanță de la partida de pe MetLife Stadium, unul dintre colegii de vestiar ai lui Messi, Leandro Paredes, a făcut câteva declarații intrigante. După ce și-a făcut apariția pe teren la doar patru zile de la finala Cupei Mondiale într-un meci din Copa Sudamericana al lui Boca Juniors, fotbalistul de 32 de ani a alimentat și mai mult narativa potrivit căreia „La Pulga” a jucat cu Spania ultimul său meci la națională.

Paredes a declarat că deși crede că Messi a luat deja decizia de a se retrage, el nu își dorește ca acel moment să vină cu adevărat.

Doare, cred că am mai zis asta în timpul Cupei Mondiale: Nu voiam ca ultimul meci al lui Leo să vină. Cred că el a decis că acela va fi ultimul său meci la națională.

Reclamă
Reclamă

Eu sper că nu, sper că va juca în continuare. Va fi decizia sa, iar indiferent de ce va decide el, dacă îl va face fericit, ne face și pe noi fericiți. Eu sper că va mai juca„, a spus mijlocașul argentinian, potrivit sport.es.

Rămâne de văzut care va fi decizia finală a lui Messi privind viitorul la echipa națională, care în următoarea perioadă nu mai are vreun meci oficial de disputat.

"Am muncit 31 de ani degeaba". Sorin, prins în capcana banilor rapizi: A rămas fără casă pentru 35.000 de lei"Am muncit 31 de ani degeaba". Sorin, prins în capcana banilor rapizi: A rămas fără casă pentru 35.000 de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Cum a fost doborâtă drona după un traseu de 200 km în România. Indicii că ar fi rusească
Observator
ANIMAŢIE. Cum a fost doborâtă drona după un traseu de 200 km în România. Indicii că ar fi rusească
Cum a reușit Donald Trump să anuleze cantonamentul unei echipe din Premier League. Lovitură înainte de startul noului sezon
Fanatik.ro
Cum a reușit Donald Trump să anuleze cantonamentul unei echipe din Premier League. Lovitură înainte de startul noului sezon
20:47

Andrei Borza, prezentat oficial la noua echipă. Contract până în 2030, după plecarea de la Rapid
20:40

Accident mortal la Camp Nou! Un muncitor a decedat în timpul renovărilor stadionului
20:37

„Nu a fost momentul potrivit”. Primele explicaţii din partea FCSB-ului, după imaginile cu Daniel Bîrligea
20:29

UTA – Oțelul Galați 2-2. Remiză cu scandal la Arad! Alomerovic, eliminat după fluierul final
20:05

FC Argeș – Petrolul (LIVE SCORE, 21:30). Piteștenii caută primele puncte din noul sezon. Echipele de start
19:58

Andrei Rațiu poate prinde transferul carierei! Doi giganți din Premier League, interesați de român
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte” 2 Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: „Cu mine nu merge aşa” 3 Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă 4 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 5 FCSB – Auda 2-3. Eșec rușinos pentru echipa lui Marius Baciu! Meci de coșmar pentru Ștefan Târnovanu 6 Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”