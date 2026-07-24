„Cred că a decis că finala va fi ultimul său meci la națională”. Leo Messi, dat de gol de propriul său coleg

Leandro Paredes a făcut un anunț extrem de important legat de viitorul lui Lionel Messi la naționala Argentinei. După duelul disputat pentru Boca Juniors în 16-imile de finală din Copa Suamericana, mijlocașul sud-american a dezvăluit că superstarul de 39 de ani ar fi jucat ultimul său meci în tricoul „Albiceleste” în finala Cupei Mondiale contra Spaniei.

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Argentina a fost învinsă de Spania pe 19 iulie în ultimul act de la Cupa Mondială, iar de atunci au început să apară din ce în ce mai multe discuții legate de viitorul lui Messi la echipa națională. Extrem de afectat după fluierul final, fiind surprins cu lacrimi în ochi, Leo nu a spus nimic despre ce urmează pentru el în tricoul „pumelor”, însă presa din Argentina a scris că jucătorul lui Inter Miami înclină mai degrabă spre retragere.

Paredes „l-a dat de gol” pe Messi. A jucat argentinianul ultimul său meci la națională?

La câteva zile distanță de la partida de pe MetLife Stadium, unul dintre colegii de vestiar ai lui Messi, Leandro Paredes, a făcut câteva declarații intrigante. După ce și-a făcut apariția pe teren la doar patru zile de la finala Cupei Mondiale într-un meci din Copa Sudamericana al lui Boca Juniors, fotbalistul de 32 de ani a alimentat și mai mult narativa potrivit căreia „La Pulga” a jucat cu Spania ultimul său meci la națională.

Paredes a declarat că deși crede că Messi a luat deja decizia de a se retrage, el nu își dorește ca acel moment să vină cu adevărat.

„Doare, cred că am mai zis asta în timpul Cupei Mondiale: Nu voiam ca ultimul meci al lui Leo să vină. Cred că el a decis că acela va fi ultimul său meci la națională.